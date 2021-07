La Fresneda amplía su paraíso canino y estrena zonas para paseos sin correas

Los vecinos de La Fresneda no tienen ninguna duda: su lugar de residencia es el espacio idóneo para tener mascotas, dice Elena García. Hace un cálculo rápido y resuelve que siempre hay más de un perro por familia, que a veces solo la componen dos miembros. Es decir, que podía haber cerca de 4.000 canes en la zona. No está muy desacertada. Cuentan desde la clínica veterinaria del centro de la plaza que tienen registrados un total de 2.236, aunque no todos son de la localidad. Y en Asturias, el registro oficial de canes cuenta con 178.463, aunque siempre hay algunos que no tienen el chip del registro.

Esto se debe a dos características de la urbanización, en la que todos los vecinos coinciden: que todas las casas tienen un espacio ajardinado, donde los animales pueden estar en libertad, y que eso se hace extensible para la zona exterior, en el Parque del Oeste, junto al “Agility”, y en el Parque Este, al lado del río.

Además, los habitantes de La Fresneda tienen, sobre todo, amor a los animales. Precisamente, eso fue lo que les movió a Nuria Fernández y Niza González a abrir, hace menos de seis meses, su tienda especializada en la plaza de La Fresneda: “Cada vez que veníamos, lo veíamos. Había perros en las terrazas, por la calle y está lleno de zonas verdes. Y fue gracias a la pandemia cuando se materializó la idea”, cuenta Nuria Fernández. Y su colega va más allá: “Todas las veces que salimos a dar un paseo, nos encontramos a alguien”. Porque los animales, coinciden ambas, solo aportan cosas buenas.

Alfredo Quiñones coincide con el veredicto. Lleva una camiseta de deporte azul y pantalones cortos, y se mantiene en forma gracias a sus tres perros. Todos los días camina entre 15 o 20 kilómetros. Precisamente, adoptó a sus canes porque se puso enfermo del corazón, y quería que hubiera algo que le obligase a salir de casa. Primero llegó “Kira”, que es “la abuela de la casa”. Después, fueron “Cloe” y “Rocky”- que se llama así por la película de Sylvester Stallone. Y todos los días, al menos tres veces, sale de paseo con ellos.

Los beneficios son para mayores y también para los más pequeños. A Lara y Cloe Álvarez, dos hermanas de trece y diez años respectivamente, su perra les llegó de sorpresa. Su madre, Candela Canales, es auxiliar de veterinaria y lo explica con su perra, que también se llama “Kira”, atada frente al parque central de La Fresneda: “Se reparten los horarios para salir con ella de paseo. Cada uno de los tres hermanos la sacan a una hora del día, y adquieren así una responsabilidad”.

A Lara, por ejemplo, le toca por la tarde, que es cuando son los paseos más largos. “Nos dieron una sorpresa. Llevábamos mucho tiempo pidiendo un perro. Me fui de campamento. Y cuando volví, estaba en casa”, cuenta. Fue amor a primera vista. Además, la Fresneda tiene otro punto positivo para tener un perro; sin ser un pueblo, tiene muchas de sus características. La primera, la seguridad que tienen los padres de que saber en todo momento donde están sus hijos. Y la segunda, el contacto permanente con la naturaleza.

“Lo más importante es el respeto. Que los perros solo vayan sueltos en las zonas permitidas y que los peligrosos lleven bozal”, explica Antonio Gómez. Se refiere al incidente del año 2018, cuando una niña de 10 años fue mordida 26 veces por un can. La menor evolucionó favorablemente, y no hubo que lamentar más daños.

Algo más que un animal

“India” llegó a su casa de La Fresneda “casi” a escondidas y metida en una caja. Fue por el empeño del antiguo entrenador del Olloniego y exfutbolista del Sporting primero y del Oviedo después, Adolfo Pulgar, después de que el animal hubiera sido encontrado en los alrededores del bosque de La Zoreda, junto a cuatro canes más. Eso fue hace tres años, aproximadamente, a principios de marzo de 2018. Un año y medio más tarde el técnico falleció tras padecer una larga enfermedad, a los 62 años. “Es que este es el sitio perfecto para tener perro”, cuenta su viuda, Elena García, comprensiva. Pero ella, al principio, no quería adoptar a “India”.

Elena García se asoma al puente de madera algo ajada, que contrasta a la perfección con el recién estrenado cartel amarillo donde se lee “Permitido Perros en Libertad”. Hay dos zonas en La Fresneda para ellos: donde el Parque Este y en el Parque del Oeste, junto al “Agility”. “India”, como si supiera leer lo que está escrito, corre alegre a su alrededor. Pero cuando su dueña se despista, pasa las lindes y baja a bañarse al río. No cruza de ahí sin correa. Tiene la lección aprendida.

Elena García comienza a hablar sobre la relación de Pulgar con el animal: “Cuando Adolfo falleció, ‘India’ lo notó muchísimo. Estaba triste. Se escapaba de casa y siempre la encontrábamos en los lugares que visitaba con él: o la farmacia, o el Alimerka, que era hasta donde iban caminando”, rememora. Y cuando estaban dentro de la vivienda, “India” buscaba acurrucarse en el lado de la cama de Adolfo, pero no lo encontraba, y no paraba de revolver.

En un principio, reconoce que “no la quería”. Pero, dice poniéndose seria, que a ella “India” le ayudó muchísimo a salir del pozo después de la pérdida de un ser querido: “Fue la perra la que me sacó de casa. Así la empecé a querer”. Y una de sus familiares, que se encontró dando el paseo de media mañana, corrobora sus palabras: “Es porque cuidas de un ser vivo, y tienes una responsabilidad”. Pero eso, confiesan ambas, no se sabe hasta que se tiene uno: “Llegaron con un perro, y se instaló en mi vida”. Y el entorno favorece, “aunque siempre puede haber más zonas de libertad”. Para que La Fresneda siga siendo todo un paraíso canino.