Siero pondrá un marcha un punto violeta para prevenir y sensibilizar contra la violencia machista por El Carmín. Esto se refiere a la instalación de un puesto para prevenir y sensibilizar "contra cualquier tipo de violencia machista". Será en colaboración con la Sociedad de Festejos, y se encargará la asociación Mil Voces Violetas, que cuenta con personal especializado en este ámbito, especialmente en relación a las personas más jóvenes. Aún no se sabe donde estará situada, pero el lugar que se baraja es la calle San Antonio, en un local compartido con el punto de venta de la Sociedad de Festejos por su ubicación céntrica (cercano a la plaza Les Campes), pero sin estar metido en el centro de la fiesta. El horario de actividad de las mesas será de 20 a 00 horas, desde el viernes hasta el martes.

"El ambiente festivo no puede justificar ningún tipo de conducta que atente contra la libertad y dignidad de las mujeres", señaló esta mañana la concejala de Igualdad Mercedes Pérez en el acto de presentación de la iniciativa. No obstante, recordó que el punto violeta no es el lugar donde se debe denunciar una agresión machista ya que estas solo tienen una finalidad informativa. En el caso de producirse una, se deberá acudir a la Policía; en el propio punto lila explicarán como debe hacerse.