“Se podría evitar la duplicidad de chiringuitos que tenemos en Siero”

Alejandro Álvarez (1977, La Pola) es el portavoz de Vox en Siero, formación con la que entró por primera vez en política hace dos años. Cuenta que se animó “tras la insistencia del partido”, que le consideraba “una persona válida dentro del proyecto”. Álvarez huye de que se les catalogue como extrema derecha y en su discurso defiende el empleo público y se muestra duro con el resto de los grupos conservadores de Siero, especialmente con Foro.

–Valore la acción del equipo de gobierno.

–Hay que ser conscientes de que la situación no es fácil. Tiene que ser complicado mantener a toda la corporación y a los vecinos contentos. Eso sí, tener los doce ediles que los vecinos les han dado, más otro adyacente, el señor de Foro, facilita cualquiera de las labores y poder sacar adelante las ideas que se planteen. Tenemos poco margen de colaboración ante cualquiera de las proposiciones del equipo de gobierno.

–¿Qué harían diferente?

–Lo más importante de todo dentro de un ayuntamiento, al menos desde la experiencia que tenemos de estos dos años, es la transparencia. No hablo de que se nos oculten hechos, o información fuera de la legalidad. Pero cuando pedimos una documentación deberían informarnos de cualquier expediente. Si los solicitamos es porque nos piden la información los vecinos. Estamos para ayudarlos a todos y por eso debemos ser transparentes.

–Y más allá de la transparencia, ¿qué necesita con urgencia el concejo?

–Como partido nos centramos en los sitios donde apreciábamos un mayor abandono. En la zona rural encontramos multitud de quejas, de actuaciones pendientes de otros años. Con la desaparición de los alcaldes de barrio me parece que los vecinos se atrevieron más a comentarnos las cosas a nivel individual a los partidos. Es verdad que por primera vez hay un concejal destinado a la zona rural, hace cosas y se notan, pero no es suficiente. Al final esta es la gran abandonada del concejo. Las elecciones se dice que se ganan en los núcleos grandes. Nosotros vamos al revés.

–A nivel de administración, ¿qué harían con más margen de maniobra?

–Lo primero que hubiéramos querido es una auditoría total del ayuntamiento. Al igual que algún otro grupo municipal pedimos una auditoría del Patronato Deportivo Municipal. Saber el estado del ayuntamiento sería importantísimo para todo. Podríamos evitar gastos de alquileres que tenemos en inmuebles por el concejo o la duplicidad de chiringuitos que hay ahora mismo en Siero.

–¿A qué llama chiringuitos?

–Podríamos decir que tenemos duplicidad. No podemos tener trabajadores del ayuntamiento que pueden realizar cualquiera de las actividades que subcontratamos. Que no se cubra plantilla.

–¿Puede poner un ejemplo?

–No podemos tener abogados dentro del ayuntamiento y luego subcontratar a despachos.

–¿Entonces usted está en contra de privatizar y prefiere potenciar lo público?

–Me parece que lo público que tenemos está haciendo una gran labor. No podemos dejar al ayuntamiento sin funcionariado, son gente que siempre tirará del Consistorio, mientras que el sector privado no deja de ser una empresa que trabaja por dinero. No nos podemos olvidar del departamento de aguas, por poner un ejemplo.

–Se dice que son de extrema derecha, pero el discurso de lo público se acerca más a la izquierda, ¿no?

–No nos consideramos ningún partido de extrema derecha. Somos de derecha y en Siero somos la que tiene más ética. No estamos en el no por el no. Apoyamos lo bueno para el municipio y nos negamos a lo que no vemos óptimo. El negacionismo dentro de esto sería un absurdo. No queremos la empresa privada en Siero implantada para quitar puestos. Debemos devolver al ayuntamiento al sitio que se merece.

–Hablando de empresas, ¿qué le parece la llegada de Amazon?

–Amazon es uno de los logros mas importantes de los últimos años para el concejo. Hay que tener claro que le tocó al PSOE estar en el poder, pero cualquier otro grupo municipal hubiese luchado y logrado el acuerdo. Es un logro de toda la corporación y a nivel económico para el municipio va a ser importante. Se están acercando empresas de fuera, vamos a tener uno de los polígonos con más fuerza estructural de Asturias y Siero cuenta con la mayor implantación de polígonos de nivel en el noroeste de España.

–¿Comparte que Siero puede ser pronto el tercer concejo de Asturias?

–Tenemos claro que contamos con dos ventajas. Una es que el sector laboral que tenemos en Siero; y la segunda, que por sus características los principales núcleos del concejo actúan como ciudad dormitorio. La cercanía entre Oviedo y Lugones hace que sea atractivo. Con la llegada de empresas y de población, es posible que pronto seamos la tercera potencia de Asturias.

–¿Se está acertando en las inversiones para fijar población, por ejemplo con el carril bici?

–Nosotros nos preguntamos lo siguiente. ¿Es esto como para hacer una inversión de cinco millones en Lugones? Sé que el papel lo soporta todo, pero después de las encuestas que se hicieron a la población nos genera dudas. Dicen que solo el uno por ciento de los vecinos de Lugones utiliza la bici para ir a sus puestos de trabajo. ¿Con esta inversión lo vamos a subir y pensamos que nuestros vecinos van a ir a trabajar en bicicleta a sus puestos de trabajo? ¿No se podrían invertir en otras acciones? La pregunta principal es: ¿quieren los vecinos esto? A nosotros nos genera dudas que estén de acuerdo, aunque nos parece interesantísimo por sacar el trafico rodado del núcleo urbano. Evitaríamos la contaminación, que Lugones sufre mucho. No estamos en contra, pero dudamos.

–¿En qué gastarían ustedes los cinco millones?

–Con cinco millones de euros tendríamos para muchas inversiones. Mucho va a venir de fondos Feder. En estos últimos años, por tema de la pandemia, las licencias de construcción en la zona rural casi se han duplicado. Necesitamos infraestructuras. Si la gente quiere salir de los núcleos urbanos, necesitamos darles cobertura de medios, carreteras, internet. Ponerlos a la altura de los núcleos urbanos más potentes de Siero.

–¿Qué esperan de las elecciones de dentro de dos años, se ven gobernando?

–Analizando la situación de cuando nos presentamos y pensando que retomamos este proyecto un mes y medio antes de las elecciones, sin conocer al candidato, ni a la lista, sacar el resultado del 6% nos pareció estupendo. Lo más importante que logramos es que se nos haya quitado el estigma de que éramos ultraderecha. Somos una derecha que trabaja por el municipio y somos la única que trabaja por y para los vecinos. El resultado, los vecinos nos lo dirán pero las estimaciones que nos llegan es que vamos a crecer. Esperemos que así sea.

–Dice que son la única derecha responsable, ¿qué le pasa al PP?

–El PP a nivel de Siero, para nuestro gusto, está haciendo una política como la nacional, muy centrada en que todo el mundo esté conforme y con muchas de las propuestas que llevan a los plenos que son duplicadas y de poco interés para los vecinos. Es verdad que no está siendo un mandato fácil para la gente del PP. Las derechas tenemos que trabajar, sacar un buen resultado a nivel municipal para hacer algo en el concejo.

–Y de Foro, ¿qué opina?

–No estamos de acuerdo con nada de lo que hace. Traiciona a sus votantes. Siendo un partido de centro derecha lleva siendo el concejal número trece del PSOE y aparte no es que lo digamos nosotros, pasó de ser alcalde a tener cinco concejales y a quedarse en uno, en cuestión de ocho años. No es que Vox esté en contra de Foro ni de sus votantes, pero vemos que la labor que está realizando no es correcta.

–Tuvo una polémica con el edil de Foro, Eduardo Llosa, cuando usted denunció que se ausentaba de las sesiones municipales, ¿en qué ha quedado?

–Lo único que pedimos es que, si un concejal está liberado y cobrando del ayuntamiento, se lo tome un poco en serio. Sus razones tendría para faltar, pero todavía estamos pidiendo explicaciones.

–¿Repetirá como cabeza de lista en las próximas elecciones?

–Yo me debo al partido totalmente, estoy en manos de ellos. Si desde Oviedo creen oportuno que sea candidato, aquí estaré. Pero si no estoy, seguro que cualquiera de las personas del equipo podría liderarlo y hacer de Vox el futuro de Siero.