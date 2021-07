En baúles guarda su vida, sus esculturas. Es un vecino ilustre de Lugones, de 69 años, al que pocos han visto la cara, escondida bajo dos mascarillas, debido a su alergia a los químicos. Se llama José Antonio Redondo, pero le dicen "Bambi" y vive encerrado en su casa, con su laúd y con las piezas de coche que utiliza para elaborar sus estatuas y artilugios, sacadas de los talleres donde trabajó durante 45 años como mecánico.

Cuenta Redondo que nació un 3 de marzo de 1952, en Plasencia. Trabajaba en el taller familiar y estaba “muy fuerte. Era el único que levantaba el yunque”. Por eso, un día, viendo una película de Marisol, comenzaron a llamarle “Vampi”, “por el nombre de uno de los luchadores que salía en la cinta”.

Más tarde, su nombre mutaría, casi a la vez que comenzó a ser artista. Por entonces, antes de la mayoría de edad, tocaba el laúd en la tuna de Salamanca y empezó a notar que los perfumes, las lejías y en general los químicos le hacían sentirse mal. Los doctores, a día de hoy, no le han dado todavía una explicación.

Precisamente fueron unas amigas de la tuna las que le comentaron que habían visto una oferta de trabajo en Asturias, en la Pegaso. “Escribí una carta y me contestaron diciendo que viniera”, recuerda.

Llegó a Lugones en 1975, con la maleta cargada de ilusiones. Su vida cambió en pleno gobierno de Felipe González “el último socialista al que voté”. Estalló una crisis y la empresa cerró. “Vivíamos en una 'roulotte' a la puerta de la fábrica y allí fue donde cree mi primera figura con piezas de vehículo, un extraterrestre”.

Al poco dejó la autocaravana y su afición incipiente se mudó a una pensión de Lugones, donde contaba hasta la última peseta. Allí fue donde pasó de aguerrido peleador a cervatillo: "El dueño me llamaba 'Bambi', en vez de 'Vampi'. Por mucho que le corregía no me llamaba bien y al final se quedó. Quizá fue el destino”.

Hizo su primer Quijote de piezas, también un Sancho Panza. Fueron sus únicos personajes de aspecto humano, algo que justifica con que “esa novela la leen hasta en los colegios en China”. El resto son torres, pájaros y otras figuras perturbadoras.

Su colección creció mucho cuando entró a trabajar en la Mercedes. “Estaba destinado en la sección de Ocasión y tenía más tiempo”. Se compró su casa, un templo en el que convive con lagartijas a las que pone nombre y que van a comer y dormir allí. Aunque él poco come, casi no le queda sitio para cocinar con sus dibujos, estatuas y demás cachivaches por medio: "Estuve a galletas varios años”, reconoce.

La vida social la tiene proscrita y tampoco se anima a exponer frecuentemente. Todo por sus problemas con la alergia y la vejiga hiperactiva: “No puedo ver a familia o amigos porque si les abrazo me pongo malo con el olor de colonias y geles. Tampoco me merece la pena salir a tomar algo, estaría meando cada cinco minutos”, asevera.

Pese a que apenas sale por Lugones, la mayoría de los vecinos, al menos, conocen su nombre. “Coppen, el cronista, me incluyó como uno de los personajes importantes de Lugones y mi obra la han visto en alguna foto”.

Espera con ilusión poder exponer en el Centro Polivalente de Lugones su última gran muestra. Lo tiene solicitado. Mientras aguarda la respuesta sigue a lo suyo: se tumba en la cama a tocar el laúd, con su camisa agujereada y los pantalones manchados. Detrás, un mural con tres mujeres que cabalgan dragones dejando intuir el lateral de sus senos, descubiertos: “Lo pinté yo”, puntualiza.

Sale a la terraza y lo hace apartando los baúles donde guarda las piezas que piensa llevar al polivalente, para el "último baile". No es su única ilusión. Sobre la mesa exterior reposa una compleja torre compuesta por más de 200 piezas de vehículo. La señala, suspira y piensa en alto: “Si algún arquitecto hiciera un edificio con esta forma, como las Torres Petronas, sería un sueño y algo único”.

Él no volverá a hacer más. Lo tiene claro. El barniz le daña y tanto su cuerpo como su casa, abarrotada, le piden un respiro. Coge a veces su coche para ir a Gijón o Pravia, “a cafeterías donde el baño no huele a lejía o ambientador”. Así es la vida de un "hombre de hojalata" al que llaman "Bambi".