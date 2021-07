Ciudadanos Siero vuelve a pasar por un momento convulso. Su coordinador desde el pasado mes de enero, Pablo Suárez, ha presentado su dimisión y entregado el carné del partido. Alude como razón principal de su cese a “motivos laborales, de conciliación”, aunque no oculta que ha habido importantes discrepancias entre la agrupación y las representantes del partido en el Ayuntamiento: “Falta comunicación interna. Las posturas de cada uno son distintas y yo, como coordinador, veía la opinión de las concejalas sobre cualquier tema en la prensa sin que se me hubiera, al menos, avisado previamente”, lamenta.

Suárez, en todo caso, huye de polémicas. “No pretendo montar un circo”, asevera, satisfecho por el tiempo que dedicó a la formación naranja y esperando poder seguir haciendo cosas: “Al final veía que no se me dejaba sacar adelante todas las propuestas que me gustaría. De haber promovido los murales de grafiti estoy muy orgulloso y tengo más ideas en la cabeza que me gustaría sacar adelante”.

El campo de la cultura es el que más le interesa. De hecho, era representante de Ciudadanos en el consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura: “Dejé todos los puestos que tenía y la afiliación porque entendía que esto no se puede hacer a medias. Sería poco honesto. Eso no quita que vaya a seguir proponiendo cosas”, advierte.

La carga de trabajo, que se le hacía “difícil de compatibilizar” con su empleo como informático, y las “diferencias con las ediles”, especialmente cuando trasladaron su opinión a los medios de comunicación por los cambios en las concejalías realizados por el PSOE, acabaron por provocar su renuncia. Ahora dice estar “tranquilo y contento”, manteniendo “las ganas de hacer cosas por Siero” y no cierra la puerta a volver a la política.

De hecho, reconoce que se encuentra “muy próximo” al concepto de gestión del alcalde, Ángel García, avisando de que le transmitirá proyectos y “si le interesa sacar adelante algunos, estaré encantado”.

“En el futuro nadie sabe”, responde Suárez preguntado sobre un eventual acercamiento al PSOE de cara al próximo mandato. En todo caso, insiste, “yo lo que quiero es hacer cosas que mejoren el concejo, que generen valor añadido y mejoren la vida de los vecinos”.

La ejecutiva regional de Ciudadanos descartó pronunciarse sobre la dimisión de Suárez, que han llevado con la más absoluta discreción. Indican que es cosa del pasado y se remiten al nombramiento de un nuevo coordinador en próximas fechas.

La formación naranja vive momentos complejos a nivel nacional y eso se ha reflejado en la propia agrupación sierense. Tras varios encontronazos con el gobierno socialista –al que criticaron su gestión, por ejemplo, en las denuncias a vecinos por la poda de setos en La Fresneda–, el Alcalde acabó por expulsar a la portavoz de Cs, Patricia Martín, de la Junta de Gobierno, acusándole de “dedicarse a buscar solo una salida en el PP”.

García también les tildó de partido residual, aludiendo a su pérdida de votos en las elecciones madrileñas y catalanas. Frente a eso, Martín y el diputado regional Sergio García, exconcejal en Siero, calificaron al regidor de “pequeño caudillo” y aseguraron verlo “debilitado” y ser “la verdadera y única oposición”.

Tras los choques con el gobierno local, llega la marcha de Suárez. Si bien esta se produce principalmente por motivos laborales, el secretismo con el que se ha tratado y el reconocimiento de diferencias internas vuelven a abrir una pequeña grieta en la línea de flotación de la formación naranja.

A falta de conocer quién sustituirá a Suárez en la coordinación de la agrupación de Siero, Ciudadanos ha nombrado a Raquel Pereda Miyar como nueva representante del partido en el consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.