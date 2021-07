“Lo de Siero es casi una cruzada deliberada contra la cultura, me preocupa mucho”

Diego Llorente (Pola de Siero, 1984) acaba de publicar su tercer libro, tras casi una década de espera. Profesor y guionista, Llorente utiliza la escritura como un método de autorreflexión, lo que hace que sus textos alcancen importantes niveles de abstracción, que explora a través de la prosa y de la poesía, como en su última publicación, “Tragaluz”.

–¿Cuándo empezó a escribir?

–Llevo escribiendo desde la adolescencia. Publiqué mi primer libro en 2009, el segundo en 2012 y ahora este. Escribo poesía y también prosa. Por ejemplo, mi segundo libro fue en prosa. Además, también hago guiones de cine.

–¿Por qué esa variedad?

–Son salidas distintas que nacen de una necesidad parecida, investigar con el lenguaje. Mi relación con mi conciencia. Se trata de una investigación acerca de eso y que quizás está más reservado para la literatura. Mi relación con la sociedad, la cultura, quizá eso esté más ligado al cine. Son dos lenguajes muy diferentes.

–¿Qué ha hecho en el mundo del cine?

–Mis propias películas. Hubo un largometraje de ficción que se llamó “Estos Días” en 2014 y un documental que se llamó “Entrialgo”.

–¿Se dedica a escribir profesionalmente?

–No, soy profesor de Francés en Secundaria.

–¿Qué quiere contar en su último libro?

–El último libro es producto de muchos años de escritura, diría que de los últimos diez. Como consecuencia, sufrió muchas variaciones, a lo largo de ese tiempo. No solo lo fui escribiendo sino transformándolo, desechando mucho material. Tiene varias partes que responden un poco a distintos momentos vitales míos. La primera parte está relacionada con el final de mi primera juventud. Se corresponde con los 25 años. Es un momento en el que acabas una etapa de la vida, tienes que pasar a otra, pero no sabes muy bien cómo. En mi caso me marché a Francia.

–¿Cómo sigue?

–Con un capítulo intermedio, se llama “Traviesas”, como las del tren, habla sobre el viaje. Se corresponde con lo que es mi idea de la escritura de la poesía. Es el movimiento, la vida vista por el rabillo del ojo, a cierta velocidad. Son historias distintas de las cotidianas, pero cuentan algo de verdad. La última parte del libro, es “arde”. Según avanza, los poemas acaban siendo una investigación puramente lingüística. Se trata de cerrar un ciclo vital, poético, tiene en cuenta el fuego, el final de algo.

–Con matices, pero parece autobiográfico…

–Es autobiográfico de la conciencia.

–¿Cuál es su público?

–El público de la poesía es bastante limitado; dentro de eso, la mía, como no es muy narrativa y no lo pongo especialmente fácil, quizá no sea para un lector que acaba de llegar a ella. Esto no lo hago deliberadamente, es que esta es la poesía que me interesa trabajar. El público en principio sería gente que no se aproximara a la poesía por primera vez. Aun así, personas cercanas probaron a leerlo y algunos poemas les llegaron.

–¿Por qué tanto tiempo sin publicar?

–Es una mezcla de razones. Alguna vez estos años intenté publicar, pero no lo hice bien o con mucho convencimiento. Después por desechar material, al ver que el no estaba para ver la luz pública. Empecé a hacer cine, cada vez ocupó más espacio mental en esto. Al final acabé desconectando de la escritura, pero suerte volví a conectar.

–¿Quiénes son sus referentes?

–Antonio Gamoneda, José Ángel Valente, Cesar Vallejo y Lorca.

–¿Hay algo de ellos en sus textos?

–No me atrevería a afirmar tanto (ríe). Eso es como jugar al fútbol y decir que te pareces a Messi. Deseo que mis años de leer sus textos me hayan hecho aprender algo y que, a la hora de sacar mi propia escritura adelante, haya habido alguna herencia.

–Hablando de artistas, los de Siero llevan sufriendo más de un año de bloqueo…

–La verdad es que la situación de la cultura en Siero es un asunto que me preocupa mucho. No dejo de ser un apasionado, además de creador. Llevo viviendo aquí prácticamente toda la vida. Si bien el concejo no se caracterizó por una pasión desmedida de la cultura, la situación nunca fue tan grave como la de ahora. En el marco del covid se dieron muchos cierres, empezando por el de marzo, pero luego aperturas sucesivas en todos los sentidos. Sin embargo, la cultura nadie se preocupó de que volviera a la vida. Venimos además de dos años sin convocar las ayudas a la creación artística. Los centros de estudios no abren, yo allí escribí, junto con la biblioteca, la mayor parte del libro. Es un lugar que compartimos escritores, jubilados, jóvenes… Todo esto, lo de Siero, es casi una cruzada deliberada contra la cultura. Aparte del cierre de toda la programación, que no te permite ver nada.

–¿Conoce artistas que le hayan transmitido una situación límite?

–Todo el mundo que conozco está desesperado con la situación en Siero y tratan de sacar sus proyectos, que tendrían cabida aquí, a otros concejos. Se trata de adaptarse. Se pueden hacer conciertos para menos gente u otros eventos con ciertas limitaciones. Se están intentando buscar soluciones en otros sitios, al contrario que aquí. Los representantes culturales parecen más palmeros del poder político que responsables de lo público.