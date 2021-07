Acaban de superar el ecuador del mandato, primero para usted, como concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero. Desde hace sólo unas semanas, es además secretaria de Relaciones Institucionales del Comité Autonómico de Cs.

Efectivamente, hace muy poco fui nombrada responsable de la secretaría de Relaciones Institucionales de Cs Asturias, y lo asumo con mucha ilusión. Llevo militando en este partido desde 2014 y sigo con las mismas ganas que el primer día. Comencé como afiliada de base, después pasé a ser secretaria de la Junta directiva de Siero, y luego coordinadora de la agrupación, y si dejé de ser coordinadora fue por la incompatibilidad que, según nuestros estatutos, implica ser concejal en el Ayuntamiento de Siero.

¿Qué supone para usted esta nueva responsabilidad?

Mi compromiso es absoluto con Ciudadanos. He estado, estoy y estaré a su disposición siempre que me lo pidan, compatibilizando mi trabajo con el resto de ocupaciones que me han ido designando. Para estar al frente de esta Secretaría se necesita tener una mente abierta, ser muy organizada, y sobre todo tener ganas de sacar adelante proyectos. Y en este sentido, tengo bastante que ofrecer a mi partido. Ya se sabe que “hace más el que quiere, que el que puede”, y en mi caso puedo y quiero hacerlo.

¿Qué balance hace de estos dos primeros años de mandato?

Tanto a Patricia como a mí nos habría gustado tener más representación en el Ayuntamiento para poder sacar aún más proyectos adelante, aunque somos el tercer grupo de la oposición de 8 partidos, que no es poco.

A pesar de eso, llevamos muchísimas propuestas de mejora al equipo de Gobierno. Unas salieron adelante y otras las dejarán, entiendo, para incluirlas en su próximo programa electoral. Lo cierto es que me siento orgullosa del trabajo que estamos haciendo en el Ayuntamiento las dos concejalas de Ciudadanos. Es evidente que somos muy propositivas, y desde luego que lo seguiremos siendo. Si decidimos entrar en política fue con el único interés de intentar mejorar nuestro concejo, trabajar por y para nuestros vecinos y eso no cambiará.

El último año ha sido todo menos fácil. La pandemia ha cambiado nuestras vidas y cómo no, la política. ¿Cómo ha afectado la situación sanitaria y crisis económica a este concejo?

Nos tocó vivir un año de lo más difícil. No sólo a nivel municipal sino a nivel mundial ya que esto es algo que nadie pudo imaginar nunca. Afortunadamente contamos con más información sobre este virus, crece la población vacunada y esperamos que poco a poco esta quinta ola vaya remitiendo.

Necesitamos cuanto antes normalicen nuestras vidas, por el bien de todos. Las empresas lo han pasado muy mal, y se sigue estigmatizando a determinados sectores. Las ayudas autonómicas y municipales han llegado tarde, y no van a ser suficientes. Las familias también están pasando por dificultades. Necesitamos políticas sociales mucho más activas, políticas económicas adaptadas a la nueva situación y nuevas políticas de empleo para ayudar a todos los que tienen que empezar de nuevo, para apoyar a todas aquellas personas que necesitan ayuda para volver a incorporarse al trabajo, en un contexto laboral muy complicado.

¿Cómo calificaría la gestión que ha hecho el gobierno de Siero de esta crisis?

Siero fue siempre a remolque de lo que se hacía en otros municipios. Nuestro grupo pidió la unidad de los grupos políticos, de toda la corporación frente a la pandemia, y puso sobre la mesa muchas propuestas para intentar entre todos salir de la crisis cuanto antes. Algunas de ellas tuvieron muy buena acogida, como las compensaciones a los sectores afectados, aunque nos hubiera gustado que nadie hubiera quedado fuera de estas ayudas y que la cantidad a percibir fuera mayor. Pero si no se hizo mas es porque no era una prioridad para el equipo de gobierno, porque Siero tenía recursos para haberlo hecho.

Ustedes fueron las primeras en tender la mano al equipo de gobierno. ¿Qué propuestas destacaría?

En estos dos años hemos hecho nuestro trabajo que es el de control y fiscalización continua al equipo de Gobierno, pero siempre desde un punto de vista de oposición útil. No hay partido en Siero mas útil como oposición y a la vez critico con el Gobierno que Ciudadanos.

Hemos presentado toda clase de propuestas en áreas muy diversas. Promovimos compensaciones y la eliminación de tasas para los sectores afectados; reivindicamos Siero como concejo estratégico para la instalación empresas y talento; propusimos la compra de medidores de C02 para espacios públicos y centros escolares; impulsamos la conexión Lugones-La Fresneda después de estar tantos años parada; sacamos el arte mural a las calles; trabajamos mano a mano con la Asociación de Familias Numerosas de Asturias y promovimos bonificaciones en IBI, agua y Cultura. Fue todo un logro poner de acuerdo a grupos de izquierda y derecha, a los que invitamos a firmar y a defender conjuntamente nuestra moción, que fue respaldada por toda la Corporación. Y así un largo etcétera de iniciativas.

Parece evidente que el alcalde de Siero ha tensado la cuerda con Cs. Les ha expulsado de la Junta de Gobierno y ha sido muy crítico hacia su partido. ¿A qué lo atribuyen? ¿Ha tenido algo que ver que no apoyasen los presupuestos de 2021?

No creo que fuese por no apoyar los presupuestos porque el PSOE sabe que incumplió todos los acuerdos que motivaron nuestro apoyo a las primeras cuentas. Así que con la crisis generada por la pandemia si nos abstuvimos fue por un solo motivo: responsabilidad.

El equipo de gobierno socialista es plenamente consciente de que no nos guardamos las críticas y no vamos a apoyar algo que creemos que es injusto, por el simple hecho de mantener un estatus mejor dentro del ayuntamiento, como hacen otros. El alcalde no encaja bien el que alguien le diga a algo que no, y olvida deliberadamente todas las iniciativas que hemos apoyado en estos dos años. Ciudadanos es la oposición firme y leal, y no está acostumbrado a ello, así que el alcalde que esté tranquilo, no queremos estar en su equipo de Gobierno, a esa puerta no vamos a llamar.

Pidieron la dimisión del alcalde de Siero cuando los tribunales le condenan por agredir a un vecino. ¿Qué les llevó a solicitarla?

No es ético que el alcalde quiera aferrarse a toda costa en su cargo teniendo como tiene en su expediente una condena por agresión y antecedentes penales. No se puede condenar la violencia un día, y al siguiente cuando le toca a él, mirar para otro lado. Como tampoco lo es que la Federación Socialista asturiana lo defienda diciendo que es un buen alcalde y circunscriba todo lo ocurrido al “ámbito privado”. Que no lo intenten adornar porque los vecinos de Siero son más inteligentes que todo eso, y saben que un alcalde como máxima autoridad del concejo lo es 24 horas al día.

La FSA debería reflexionar sobre el hecho de que si su alcalde socialista, con una condena firme, no es capaz de resolver un problema vecinal sin una agresión de por medio ¿de qué puede ser capaz gestionando los recursos públicos? Otros dimitieron por mucho menos, pero hasta para dimitir hay que tener talla política.

En todo caso, la práctica totalidad de los grupos de la oposición hemos pedido su dimisión, a excepción de Foro que ha evitado valorarlo y el partido local de la Fresneda que ha sido el único que lo ha apoyado, bajo el argumento de que su agresión es de “delito leve”. El alcalde tiene que dimitir y dejar a otro que ocupe su lugar.

Dentro de la acción política que desarrollan próximamente tienen previsto presentar una moción para Lugones. Cuéntenos en qué consiste.

Vamos a pedir que se fomente la práctica deportiva de la calistenia. Pediremos nuevas instalaciones y la mejora de las que existen en Pola de Siero, ya que muy básicas, también pediremos la instalación de elementos que sean accesibles para personas con movilidad reducida, en El Berrón, La Fresneda. Queremos que se empiece por Lugones, donde los vecinos vienen demandándolo desde hace tiempo.

Dadas las dificultades que existen para acceder a las instalaciones deportivas municipales, queremos facilitar la práctica del deporte, y concretamente este se practica al aire libre, lo cual es compatible con el contexto sanitario actual. Estamos seguros de que un equipo de gobierno que espera invertir millones en carriles bici apoyará estas instalaciones de bajo coste y fomentará su uso desde el Patronato Deportivo Municipal, como también defendemos. De hecho, varios grupos de la oposición ya nos han mostrado su interés por esta iniciativa, esperamos que se traduzca en un voto a favor en el próximo pleno.