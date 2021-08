Luis Manuel Menéndez (Lugones, 1961) es profesor en el colegio École, fundador del Club de Atletismo Lugones y actual presidente de la entidad deportiva, que no deja de crecer y que ha alcanzado ya los 200 miembros. Menéndez habla con gran pasión del club, que ayuda a los jóvenes a divertirse, llevar una vida sana y a trabajar en el desarrollo de valores y equilibrio emocional.

–¿Cómo llega a la presidencia de la entidad?

–Trabajo en el colegio École y llevé durante muchos años el atletismo allí. Llegó un momento en que lo que quería era hacer algún tipo de actividad en Lugones. Había estado muy vinculado a las fiestas, a la peña ciclista de Suárez Cueva y quería hacer algo sobre todo también para las chicas. Hablé con José Luis Álvarez, que era el presidente por entonces del Atlético Lugones y me ofreció empezar con una sección de atletismo. Ganamos algún campeonato de España. Era tan grande la sección cuando él dejó la presidencia que pensamos que lo mejor era hacer un club. Pasábamos ya de cien chavales, no sabíamos lo que iba a venir, para evitar riesgos decidimos hacer un club propio.

–Se podría decir que es usted el fundador, entonces.

-–Con otra serie de padres, que decidieron confiar en mí.

–¿Cómo les va?

–No hay queja. Siempre presumo de que somos el único club que hay realmente en Siero. Tenemos grupo en la Pola y vamos a abrir una escuela en El Berrón. Al grupo de Lugones se añade gente de Oviedo, de La Corredoria y también tenemos un pequeño grupo en Gijón. El año pasado llegamos a ser 200.

–Los resultados en campeonatos nacionales fueron buenos.

–Este año van tres campeonatos de España ganados. El más reciente fue del de Sergio Plata, en sub 18, en 200 metros. También logramos uno infantil de pruebas combinadas en triatlón, que gano Paula Álvarez, que es de Lugones. Después una chica, Remedios Maqueda, que forma parte de nuestra pequeña sección de atletas que, aunque compite con los demás tienen deficiencia visual, ganó en lanzamiento de disco.

–¿Diría que hay afición al atletismo en Siero?

–En los niños vemos que es un deporte que cala. No sé si es por cómo lo planteamos y lo trabajamos. Se pasa un momento malo cuando llegan a primero o segundo bachiller, con presión por las notas, pero aún así tenemos muchas niños y niñas en sub18. Siempre hubo mucha afición a las carreras de fondo, a las populares.

–Tienen competidores de mucho nivel.

–Pues sí. Tenemos en proyecto unos cuantos chavales que apuntan muy buenas maneras. El mismo Sergio Plata, que tras ganar el Campeonato de España se fue al encuentro de París. Hay que ir muy despacito, dejándoles un espacio y un margen. Tenemos que entender que son niños y si les toca ir de viaje de estudios deben poder ir. Con el paso de los años ya les vas apretando un poco más con la alimentación y dirigiéndoles a una forma de vida lo más sana posible.

–Trabajan también en valores y desarrollo emocional.

–Sí, es fundamental. Lo primero es que lo pasen bien y lo segundo es educarles. El deporte debe ser una parte más de la educación y valoramos mucho el compañerismo y la solidaridad. Evitamos completamente rivalidades entre ellos. Se trabaja mucho que no tengan angustia, que es normal entre los deportistas jóvenes y no tan jóvenes, ahí está el caso de Simon Biles. Competir no puede ser algo angustioso para ellos.

–¿Hay presión de la familia?

–No, porque desde el principio les dejamos muy claro como funciona el club. Somos muy familiares, los padres colaboran mucho, aparecen y echan una mano. Si detectamos algún padre que les mete presión, hablamos con ellos y les pedimos que se mantengan al margen, que les animen y apoyen pero no les creen falsas expectativas.

–Es difícil llegar a dedicarse profesionalmente al deporte.

–Un deportista de élite es una pepita de oro en un río. Nosotros buscamos que cuando empiezan en la universidad sigan enganchados. Por eso hicimos dos clubes senior con una media de edad muy baja, de 18 años. Queremos que no se vayan aunque estudien y que el día de mañana puedan retomar. Este año se van Emiliano Zazo y Silvia García con dos becas deportivas, ella a Miami y él a Charleston. Es un orgullo para el club que se consigan becas en Estados Unidos que faciliten su formación profesional y personal.

–¿Colabora el Ayuntamiento?

–Tenemos muy buena relación. Tienen problemas con el Patronato Deportivo Municipal con la pandemia y a nosotros nos dan una subvención de 1.440 euros, muy modesta. La promesa del Alcalde(Ángel García) es que se va a reformar la vetusta pista que tenemos. La inauguré yo con 19 años siendo monitor, así que tiene 40 años de ceniza y polvo.

–¿Qué expectativas tienen?

–La idea es que mejore la situación, que el Ayuntamiento pueda aportar algo más de dinero y hacernos la pista. Ojalá pudiéramos encontrar un patrocinador, tenemos unos cuantos pequeños y les estamos muy agradecidos, pero es poco para un presupuesto de casi 60.000 euros. Si pudiéramos tener unas instalaciones que nos permitieran progresar, dinero para más material…Nos gustaría subir a primera división nacional con los dos equipos. Sería como estar en segunda de fútbol.