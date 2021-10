“Me gustaría hacer un campus en Siero; quiero volver y no solo para comer bien”

–¿Cómo acaba un hombre como usted en Carbayín?

–Gustavo Gutiérrez, director de ciclismo, me contactó antes de la pandemia, hace ya bastante tiempo. No hubo opción de hacerlo desde entonces y el insistió en contactarme para que viniese. Al final, con la mejora de la situación de la pandemia, con todo más abierto por fin pude viajar aquí. Tenía ese compromiso.

–¿Y qué tal la visita?

–Fabulosa. Mi experiencia con la peña de El Cotayu y con su presidente, José Aurelio, fue fenomenal. Fuimos a visitar el Museo de Las Ayalgas e hice muchas cosas en Asturias. Estuve con niños de clubes de baloncesto, me trataron muy bien y lo pasamos genial. Me encanta haber podido venir, siempre había querido conocer Asturias. La oportunidad de ser embajador del Barcelona me ha dado la posibilidad.

–Creo que le ha gustado la comida.

–Si me quedo un mes agarro todo el peso que perdí en la pandemia. Se come demasiado bien. Probé cordero a la estaca, fabada y pote. La verdad que tenía muchas ganas, porque todo el mundo me decía que tenía que probar la fabada y el pote. Esto me gustó mucho, pero el cordero... Era mantequilla. Y ya después el arroz con leche, espectacular. Volveré.

–¿Le sorprendió una peña así en un sitio tan pequeño?

–Tener cosas así es lo más importante para un club. Nuestras peñas del Barccelona hacen todo lo posible para apoyarnos. No puedo decir más que fue un placer estar con ellos en el aniversario. Conocí gente maravillosa y quiero seguir conectado a ellos.

–Ellos estaban encantados de verle…

–Fue algo perfecto, me impresionó. Me recibieron con los brazos abiertos. Fui con mi mujer Dolores y nos trataron muy bien.

–¿Qué hace falta para desarrollar el baloncesto en estos núcleos rurales?

–Pues pienso que hay que tener buenos entrenadores, con ilusión de hacer crecer el deporte y animar a la gente joven.

–Se dice que quiere organizar un Clinic en Siero. ¿Es cierto?

–Por supuesto que me gustaría venir, no solo para comer (ríe). Me gustaría poder hacer un clinic, soy proclive a hacerlos por todo el mundo y por qué no en Siero. Hice campus en China, Senegal, Grecia e Italia. Me gustaría llevar esa experiencia a Asturias.