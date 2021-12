La Copa de España de Ciclocross 2021 ponía este fin de semana su punto final en el circuito de la Ermita de la Virgen de Riánsares.. Tras cinco pruebas disputadas, la localidad conquense de Tarancón ha decidido los ganadores de la competición y en categoría élite sub 23 femenina la competición estaba sentenciada por la ausencia de la ciclista de Viella (Siero) Lucía González, que era la única que podría arrebatar el liderato a Aida Nuño (Siero).

Nuño, que no había sumado ninguna victoria en este año en la Copa de España, logró en Tarancón un contundente triunfo por delante de Sofía Rodríguez y de la polaca Barbara Borowiecka. De tal manera que la sierense volvía a reinar en la competición nacional dos años después.

"No contaba este año con estar peleando otra vez por la Copa de España. Es un objetivo muy bonito de cada temporada, pero este año no contaba con estar ahí", manifestaba la corredora del Río Miera. Admitía que el hecho de acabar con una victoria en la última prueba "supone irse con muy buen sabor de boca" y más por cómo se desarrolló la prueba, ya que "he podido disfrutar de la carrera desde el principio, así que muy contenta y orgullosa". Preguntada sobre las posibilidades con las que afrontará el Campeonato de España, Aida Nuño relataba que al ser una prueba de un día, "puede pasar de todo". "Este año estoy yendo día a día, intentando disfrutar siempre y sé que el Campeonato de España es un objetivo para todas. Iré a dar el máximo, pero sin agobiarme por los resultados".