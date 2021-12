La alegría y la ilusión dominaban ayer el ambiente en las calles de Pola de Siero, que recuperaba su “San Silvestre” en el formato más tradicional, con medio millar de participantes. Luchaban por el pódium, en categoría absoluta, dos grandes favoritos: Moha Bakkali, que corría en casa, y Alejandro Onís Díaz. Ganó el local, por quinto año consecutivo, que aceleró en los últimos metros y consiguió un tiempo de 12.23, sacándole 10 segundos a Onís. En categoría femenina también la victoria fue reñida. Ganó, dos minutos más tarde que su homólogo masculino, María Suárez, seguida, por una diferencia de diez segundos, de Laura Gión.

La “San Silvestre” polesa -a la que el Ayuntamiento de Siero llamó “Carrera de Fin de Año”, al no coincidir con el santo- no madrugó demasiado. El pistoletazo de salida a la primera “San Silvestre” de Asturias de la supuesta nueva normalidad lo dieron los miembros de la Asociación Nora, de ayuda a personas con parálisis cerebral y discapacidad psíquica, a las once de la mañana. Después, fue el turno de los “Chupetines”, nacidos en 2016 y posteriores, que acompañados de sus padres corrieron los primeros trescientos metros.

Al terminar los más pequeños, entre aplausos y llantos por nervios de algunos, comenzó la competición oficial. Lo hicieron los nacidos entre 2014 y 2015, y así hasta llegar a los adultos. Hubo de todo: duelos por el podium entre tres amigas, que decidieron todo en el sprint final, aplausos a un joven que tuvo una pequeña lesión, y que estuvo en todo momento acompañado de uno de sus amigos para que no fuera el único rezagado, abrazos y mucho esfuerzo por los más jóvenes del concejo.

Entre todos ellos, estaba Javier Boua, que a sus cinco años era ya el segundo año que competía en la “San Silvestre”. Seguía los pasos de su padre, Paco, que considera que participar en la carrera de su ciudad natal es una cita obligatoria. Al igual que Paula González y Margarita Álvarez, madre e hija: “Es una sensación muy agradable, te da como adrenalina terminar”. Y el tercer miembro de la familia, el padre de Paula, pone otra cuestión sobre la mesa. “Te sientes mejor a la hora de comerte el chuletón por Navidad”, bromeaba antes de empezar Daniel González, que, sin embargo, era el primer año que se apuntaba. “Hay que reírse más que nunca, y disfrutar de la vida”, afirmaba contundente Miguel Sánchez, vestido de payaso, segundos antes de disfrutar de la “San Silvestre”. Le rodeaban sus hijos Jaime, Juan y Miguel, aunque solo el mayor de los tres, Miguel, correría con su padre la prueba. Precisamente, en la última que se celebró, en 2019, fue cuando Miguel decidió adquirir un disfraz: “Me dio un infarto y fue como una catarsis. Por eso este año no dudamos en venir. Hacer deporte es bueno y tenemos que disfrutar”.

Aunque Miguel no sería de los que cruzara primero la línea de meta. No muy lejos de él calentaban los dos grandes favoritos de la carrera, Moha Bakkali y Alejandro Onís Díaz, que ya se situaron muy cerca en la línea de salida. Los primeros metros los hicieron muy cerca, e incluso en la primera vuelta pasaron la línea de meta a la vez. “Era una carrera difícil y dura por el rival. Alejandro Onís es un atleta muy bueno e internacional. Hubo que apretar los dientes para ganarle”, contaba Bakkali, “contento” de haber ganado en casa por quinto año consecutivo.

Lo hizo sin pensárselo demasiado: “Mi única táctica fue salir rápido desde el principio e intentar que no se pegara a mí”, proseguía el ganador de la prueba. A falta de un kilómetro, Bakkali subió el ritmo y le acabó sacando diez segundos a Onís. El tercer clasificado, un minuto más tarde, fue Rodrigo Rodríguez, primero de los veteranos.

También repitió victoria en categoría femenina María Suárez, que marcó un tiempo de 14.55. Tenía un mal sabor de boca de su última carrera porque su rival, Laura Gión, ganó en esa ocasión. “Estoy feliz y súper contenta. Quise salir fuerte porque la semana pasada Laura ya me ganó en el cross. Conocía el circuito, así que sabía que si aguantaba hasta la última subida luego la bajada era más llevadera. A tope desde el principio, tranquila y siempre con una referencia”. Le sacó 10 segundos El podium lo completó la deportista de la Universidad de Oviedo, Lucía Vergara.

Javi Fuego, exjugador del Sporting, también quiso participar ayer en la carrera de su ciudad. Fuego, que colgó este verano las botas, se sigue manteniendo en forma gracias a su afición por las carreras y a la bici. Hizo un tiempo de 14 minutos y 17 segundos, siendo el doceavo en superar la línea de meta y quedando el sexto de su categoría.