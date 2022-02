Siero mantiene contactos con tres grandes empresas interesadas en instalarse en el polígono de Bobes con superficies comerciales. Así lo confirma el alcalde, Ángel García, que revela, además, que una de ellas vendrá en próximas fechas a visitar la zona. Dificulta la posible instalación de estas que, para que fuese posible, deberían modificarse las directrices regionales de comercio que limitan la apertura de este tipo de establecimientos de gran tamaño en determinados territorios. Sin embargo, García no renuncia a que lleguen estas inversiones y confía en que “alguna de ellas salga”.

Los contactos con las tres firmas siguen abiertos, aunque, tal y como reconoce el regidor, “no al ritmo que nos gustaría”. En cualquier caso, durante los últimos días, las conversaciones con una de esas compañías interesadas se han intensificado. “Todavía esta semana hemos tenido contacto con una de las empresas y está previsto que vengan a vernos. Estuvieron ojeándolo en su momento, pero ahora ya vendrán representantes directos de la compañía”, señala García.

Este insiste en que no pueden descartar ninguna posibilidad: “No se puede renunciar a nada de mano por tener no se qué historias en la cabeza. Las cosas hay que estudiarlas, analizarlas y luego determinar. No podemos decir ahora mismo que no nos interesa. Son tres empresas, extranjeras y alguna de ellas creo que puede que salga. Nosotros vamos a intentarlo, es nuestra obligación”, concluye el alcalde sierense al respecto de la situación actual sobre las negociaciones y la normativa autonómica que influye en su posible desenlace.

Mientras se espera el avance de la negociación con las firmas responsables de estas grandes superficies comerciales, a expensas de un cambio en las citadas directrices regionales de comercio que permita su desembarco, el polígono de Bobes sigue creciendo. El gran faro en su desarrollo es Amazon, cuya nave de casi 200.000 metros cuadrados está prácticamente rematada en su aspecto exterior, con las fachadas completas, si bien resta el desarrollo y equipamiento de la construcción en el interior, una tarea que aún consumirá meses.

A la inversión de la multinacional de la logística en Bobes se suma la apertura de la que será la primera compañía en operar en Bobes, Lejías Los Ángeles, que se inaugurará en un nuevo emplazamiento después de trasladarse del antiguo, precisamente en una pequeña parcela de la zona donde ahora se construye la nave de Amazon. Alimerka realiza también ya movimiento de tierras en el polígono para un gran edificio de almacenamiento refrigerado.