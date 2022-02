Las vías del olvido buscan futuro

La línea de la antigua Feve entre Colloto e Infiesto, a través de Siero y Nava, presenta numerosas deficiencias tanto en las vías, traviesas y balasto, como en buena parte de las estructuras ligadas al trazado, sobre todo en pasos elevados y a nivel. Además, hay zonas en las que se ha detectado riesgo de que se produzcan desprendimientos, así como numerosas cunetas en mal estado. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene en licitación desde hace meses un proyecto de 24,1 millones de euros para modernizar y actualizar este itinerario de unos 40 kilómetros de longitud total que enlaza Pola de Siero con Oviedo y que tiene las paradas de Parque Principado y La Corredoria, esta última la más cercana al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El diagnóstico de la situación de la línea que hacen los expertos que han redactado el proyecto da buena cuenta del abandono general que sufren unas cercanías de vía estrecha que han perdido cientos de miles de usuarios en la última década.

En numerosos puntos de la vía de Colloto a Infiesto se han identificado traviesas en mal estado, deterioradas o partidas. Además, el carril instalado está blando y está desgastado en muchos tramos. Los autores del proyecto también alertan de que gran parte de los aparatos de vía precisan de labores de nivelación y perfilado, una vez comprobada la necesidad de que recuperen su geometría. En concreto, hay cuatro desvíos que tendrán que ser cambiados, mientras que 24 aparatos de vía presentan daños de una entidad suficiente como para ser sustituidos.

El estado de los carriles tampoco es el adecuado y se han detectado baches y blandones en ellos a lo largo de todo el recorrido. Dado el largo tiempo transcurrido desde la última actuación en profundidad dentro de la línea, el Adif ha decidido cambiar el carril y las traviesas en todo el tendido desde Colloto a Infiesto.

También se procederá a la renovación del balasto, incluyendo aquellas zonas en las que ahora es excesivo e inunda los laterales de la vía.

Otras de las carencias que se han encontrado en el chequeo a la línea previo a la redacción del proyecto consisten en “indicios de inestabilidad y presencia de desprendimientos” en algunas zonas de trinchera, así como diversos derrumbes del terreno asociados al deterioro de muros y puentes.

Las actuaciones de drenaje también tendrán cabida en el proyecto de mejora, por cuanto hay cunetas repletas de balasto o de vegetación, lo que impide que el agua de lluvia corra con naturalidad. Además, se ven numerosos elementos de drenaje transversal invadidos por la hierba o rotos que tendrán que cambiarse.

El túnel de Infiesto es el que peor estado presenta de todo el trazado, con graves problemas de filtraciones de agua sobre las que se va a a actuar, al igual que en veintidós pasos a nivel cuyas condiciones no son adecuadas, entre otras cosas por el mal estado y deterioro del firme.

La última renovación, hace un cuarto de siglo

La escasa inversión en la antigua Feve ha derivado en el abandono de los trazados y, como consecuencia, en una espectacular caída del pasaje que se prolonga desde hace más de una década. En el caso de la línea de Oviedo a Infiesto, por Siero y Nava, la última renovación se realizó en 1996.

La actuación apenas se notará en los tiempos de viaje al no tocar el trazado

La renovación integral de la línea de vía estrecha entre Colloto e Infiesto no conllevará un apreciable recorte en los actuales tiempos de viaje. Así lo reconocen los redactores del proyecto que se encuentra en fase de licitación, al indicar textualmente que “el aumento global de las velocidades de explotación” no se cuenta entre sus objetivos, por cuanto ni está prevista una modificación del trazado ni la construcción de una nueva plataforma. Tampoco se plantea el cambio de ancho de vía, que seguirá siendo métrico, aunque sí que se espera una mejora de las condiciones de circulación de los trenes gracias a una rodadura más adecuada que será posible con las actuaciones de renovación, adecuación y modernización en las que se van a invertir 24,1 millones de euros. En estos momentos, la velocidad comercial de la línea oscila entre los 40 y los 100 kilómetros por hora y cuenta con doble vía únicamente en el tramo entre Colloto y la localidad sierense de La Carrera. La electrificación sí es total, con una red de 1.500 voltios en corriente alterna. La densidad del tráfico varía en función de los tramos. En el que va de Oviedo a Infiesto hay 14 trenes diarios por sentido, el de la capital a Nava suma treinta, el de Pola de Siero a Oviedo dispone de 36, y el de El Berrón a la capital llega a las 52 expediciones al día. A pesar de que se trata de la línea con mayor potencial del entramado de cercanías de la región, su escasa fiabilidad hace que no haya escapado al desplome de pasajeros que ha sufrido el tren de Asturias.