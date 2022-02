Siero amplía la red de abastecimiento de agua en la parroquia de Celles, en el Otero, para dar servicio a una zona a la que no llegaba ni la cooperativa ni el Consistorio. Todo surgió por la llegada de unos nuevos vecinos, que adquirieron parcelas en una zona sin desarrollo con intención de edificar. Presentaron el proyecto en el Ayuntamiento, pero para poder recibir las licencias necesitaban tener acceso al abastecimiento de agua.

Toda esa zona, la del Otero, la cubre la cooperativa, pero a esas fincas, que no tenían ninguna construcción, no llegaba. Sin embargo, "por cuestiones ajenas al Ayuntamiento" la cooperativa no podía ampliar su servicio. Y, desde el Consistorio, como explicó esta mañana el Alcalde, Ángel García, se decidió "dar una solución técnica" y "extender la red municipal": "Estaba perjudicando el futuro desarrollo de Celles para una zona que es muy atractiva para la vivienda unifamiliar".

El proyecto se está llevando a cabo en colaboración con el Principado, que aporta la mitad de la financiación. La inversión por parte del Ayuntamiento de Siero es de 47.553,12 euros, y el plazo de ejecución de los trabajos es de seis semanas. "La red podría llegar a suministrar a 300 vecinos. La idea es que cualquier vecino que quiera pasar a la red municipal, lo pueda hacer", indicó el regidor.