El alza en el precio del grano está complicando la pervivencia de los profesionales de la ganadería en Asturias. Así lo aseguraban ayer los tratantes y ganaderos presentes en la sesión del Marcado Nacional de Ganado de Pola de Siero. Según expresan, ha bajado “el número de terneros y de exportaciones”. Critican asimismo los planteamientos del ministro Alberto Garzón respecto al sector cárnico, aunque, afirman que “no ha repercutido” en las ventas.

Andrea García, una de las ganaderas presentes ayer en Siero, daba cuenta de esta situación: “La venta bajó bastante y no hay el ganado que había hace unos años”, indicó. La razones, “que la gente ya no come tanta carne como hace años y la crisis”.

La joven ganadera, de 24 años –lleva en el sector desde los 16–, se refiere al incremento de precios, en la gasolina y sobre todo del pienso para los animales”. A su juicio, “menos el sueldo, sube todo”.

Coincide con ella el tratante David Fernández, quien subraya que las exportaciones también han bajado. “Se saca algo para Francia, pero había mucho más”, apunta. Fernández lamenta que “hay muchos menos animales y que el ganado está mucho más barato”. En el caso de los terneros detecta un descenso de “hasta el 50% en el precio”, mientras que el coste del grano “subió un 30%”. Fernández ataca además las palabras sobre la ganadería española del ministro Garzón: “No tiene idea de lo que es la vida”, concluía.