Los últimos del samartín en casa están en Siero: “Sale más cara la luz que la carne”

Los chorizos vuelven a colgar del ahumadero de una casa de Ferrera, en el límite entre Siero y Noreña. De los cuatro días en los que se divide “la matanza”, en el de más actividad se juntan hasta siete personas. El más pequeño de ellos tiene 4 años, el mayor, 77. Entremedias está Ovidio González, ganadero, que es el alma de una de las últimas matanza que queda en la zona. “Es verdad que sale más cara la luz para mantener toda la carne en los congeladores que comprar carne para todo el año, pero así sabes lo que comes y por eso no escatimas en precios”.

González se crio en ese ambiente, el de los samartines, de los que almacena recuerdos desde que tiene uso de razón. “Nos fue enseñando mi tío, que es el patriarca”, explica. A él no le iba lo de estudiar y a los 13 años, con un dinero que le dio su abuelo, compró su primera vaca: “Empecé a criar y a los 15 años empecé con mi ganadería”.

La carne que luego come la familia es, por tanto, suya. “Tiene un cebado tradicional, sin complementos, sin medicación. Los animales en el pasto hasta que tienen diez o doce meses”, explica González. Y añade que esta a punto de abandonar la cría para dedicarse exclusivamente a la trata: “Ahora mismo está imposible, por eso estoy vendiendo las vacas, me comen 2.000 euros todos los meses en pienso y no me lo están produciendo. A esto hay que sumar el gasto en gasoil y luz. No tengo subvenciones, no las quiero. Así es inviable”, detalla.

Por el momento, eso sí, los animales siguen siendo suyos. Esta vez, como han decidido repartir “la matanza” en dos veces, solo pasaron por capilla tres cerdos y dos terneros. Lo hicieron en una sesión que tuvo lugar ante la mirada del fotógrafo local Álvaro Fuente, que incluirá su historia en el libro “Noreña chacinera”.

En la casa familiar, con más de 150 años de historia, la actividad comenzó con tres gochos. Mientras, los terneros pasaban por el matadero. El segundo día de “la matanza” el número de asistentes ascendió y la labor consistió en descuartizar el cerdo, los delanteros de los terneros y preparar la carne para picar. “El tercer día rematamos la jugada de picar y empezamos a amasar”, cuenta González. El cuarto y último día ya huele a adobo y picadillo. Se prueba, a la par que se embute, y los días de preparación acaban.

Teme el noreñense que esta sea una de las últimas “matanzas” de la zona. “Cada vez somos menos gente mayor, y calculo que le quedarán dos años, no creo que mucho más”, dice al principio, aunque piensa y rectifica: “Bueno, qué narices, yo voy a seguir haciéndolo, porque tengo amigos que trabajan en mataderos y saben de ello”.

De ponerle fin, “la matanza” estará cerca de extinguirse en la zona. El ganadero prefiere no pensarlo, que la noche del segundo día ya tenía planes para su carne recién preparada: “Nos juntamos los amigos para comer el adobo y el picadillo en la gasolinera de Ferrera; cuando hacen ellos ‘la matanza’ traen la carne. Nos vamos rotando y vemos a ver cuál está mejor”, relata. Allí, a la luz de los focos de una estación de servicio, la matanza sigue estando viva, en pleno proceso de ingestión y digestión.