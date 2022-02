Marino Martínez es uno de los primeros usuarios del servicio de comida a domicilio que Siero puso en marcha hace un mes. “Estoy encantado, me extraña que se apuntara poca gente”, dice. Se refiere a que esta iniciativa echa a andar con ocho usuarios inscritos, un comienzo tímido pero firme, con un “grado de satisfacción alto”, explica la edil de Servicios Sociales, Ana Rosa Nosti. La intención del Ayuntamiento es además que vaya calando progresivamente y poder extender una red amplia en el municipio, incluyendo tanto zona urbana como rural.

Por el momento, Marino Martínez está contento con el servicio. Come de todo menos cordero, porque durante un tiempo lo consumió y desde entonces le tiene un poco de manía. A sus 80 años le gusta sentarse al sol en su terraza en su casa de la Pola e ir a desayunar, a diario, “al Belarmino” y leer el periódico. No quiere dar problemas a nadie y de momento dice que, en general, se “apaña bien solo”. Eso no quiere decir que no pueda tener un apoyo: recibe la ayuda a domicilio municipal y recientemente se ha incorporado a este programa de comida. “Yo poco tengo que decir, estoy encantado”, insiste. Porque él, en lo que es cocinar, sí que no se arregla. Marino nació en Santaolaya de Vixil, el 11 de abril de 1941. Aunque para cortejar, y también para bailar, en su época se iba a Sotrondio, porque era donde había ambiente. Allí conoció a su mujer, que era más joven que él. “Yo me casé pensando que iba a cuidar de mí y ya hace catorce años que me dejó solo”, cuenta, con infinito cariño, sobre su esposa ya fallecida.

Trabajó siempre de carpintero, en el Taller de La Unión, en El Berrón, que cerró en los años 90 del pasado siglo. Y de ahí se pasó a Sariego, a la Comarca de la Sidra, hasta su jubilación. “Ahí ya tenían implantado el servicio de comida a domicilio, porque a un hombre de cerca de mi taller, se lo daban. Me parecía raro que aquí no hubiera uno. Así que cuando empezó a funcionar, fui el primero en apuntarme”, explica.

Antes de la hora de comer, los repartidores del servicio pasan por su casa. Le traen dos platos y un postre. Cada día, uno distinto, con un menú variado y equilibrado. “Ye la misma que la del colegio Xentiquina de Lieres. Si le gusta a los niños y a los vieyos, muy mala no puede ser”, dice.

“Yo soy de buen comer; como lo que me echen, menos el cordero. Lo intenté alguna vez en bodes, y nada”, apunta. Y, sobre la cantidad, es la justa: “A mí los platos muy llenos agóbiemne”. Incluso hay veces que todo le parece mucho para él, y cena solo un “café de la Nespresso” – toma tres al día, por la mañana, al mediodía y por la noche– con galletas. Y después se va a la cama y duerme “como un tronco”, sobre todo, desde que no tiene que preocuparse por los menús.