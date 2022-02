No hay libro de historia que cuente con claridad cómo empezó la fiesta de Comadres en la Pola. Lo que está claro es cómo ha vuelto la popular celebración de Carnaval a las calles de la capital de Siero tras dos años “confinada” por culpa del covid: con muchas ganas y mucha gente volcada en la misma.

Luis Ángel Alonso, panadero que lleva 30 años haciendo bollos de Comadres, no elaboraba tantos desde hacía tiempo como en esta ocasión. Lo mismo le pasó a la “tía Pili” (Pilar Riestra), la llamada “tía de todos los polesos”, que hace la receta “única y auténtica”. Los funcionarios del Ayuntamiento también echaban de menos juntarse a tomar el vermú y comer. Se añoraba, según confesaban los polesos este jueves, la merienda en la plaza cubierta y la espicha del bar Abrelatas.

Así que la Pola volvió a comadrear con muchas ganas. Los vecinos no esperaron a hacerse con sus bollos de manteca y chorizo. Bien temprano se plantaron muchos en las panaderías para comprar el bocado más típico y tradicional de Comadres en la capital sierense, donde la receta es única y exclusiva. Superó una larga cola Efrén Roza. Empujaba la silla de ruedas de su madre, “pasando un momento complicado”, pero también con ganas de celebrar, “porque lo que no se celebra hoy, mañana quién sabe”.

Los bollos se los dio Eva Gómez, ya algo cansada de una jornada tan larga. Eso sí, aún con el plan de ir a ver a la orquesta “Tekila” al centro del ocio nocturno poleso, “el Premier”. De la que su bollo se acercaba, a Efrén Roza le venían recuerdos de la infancia, “de las Comadres de la niñez”. Su impresión coincidía con la de la mayoría, melancólicos de “polesismo” –palabra no recogida en diccionarios, que bien describe su pasión festiva–. “Al ver a los críos en los caballitos, ya sentí que esto volvía”, resumieron muchos. El plan de los polesos en Comadres es muy similar. Comer “en casa, el bollu, de la que vengan los guajes”, pero, también con la perspectiva de “igual poder salir un rato de noche”. Sin certezas, pero con ganas.

Lo tangible a las once de la mañana era que los bollos se vendían en cantidades que no encontraban parangón con los últimos dos años, afectados severamente por la propagación del covid-19. “Hemos hecho el doble”, señalaron los elaboradores.

Su palabra vale mucho a la hora de medir les Comadres, máxime con profesionales como Luis Ángel Alonso, que lleva tres décadas amasando y horneando. “Empecé con esto en Oviedo, a los quince años, porque debajo de mi casa había una panadería y no tenía mucha más opción”. Acabó en la Pola tras una década en la capital y se enamoró. Aprendió a hacer los bollos y ahí sigue, esperando a la jubilación para poder celebrar la fiesta. “Después de más de quince horas aquí, el cuerpo solo te pide cama. Cuando me retire a ver si estoy para ello y lo celebro”, contaba cuando aún no sonaba la música por los bares.

Tampoco tardó mucho. La hora del vermú se abalanzó bruscamente sobre los deseosos de comadrear. Sonó “Rasputín”, de Boney M. en un bar y muchos vieron conexión y cierta ironía, al ser el jueves de Comadres el día elegido por el ruso Putin para invadir Ucrania. “No sé si Putin confiará mucho en los brujos”, comentaba Adolfo Pelayo, probando un bollo delicioso. “Cómo para no gustarte, es el de la ‘tía Pili’”.

Su bollo y su nombre estuvieron en boca de todos. Pilar Riestra, la autora “del único y auténtico bollo de Comadres”, aseguran los que lo prueban. Pero “la tía de todos los polesos”, como la catalogan los más tradicionales, no se encontraba presente. “Está haciendo más bollos, hace cada año para los compromisos”, señaló su sobrino Juan Riestra, propietario de un bar, mientras probaba uno junto a su mujer, María Menéndez, y su hija, Lara Riestra.

A su lado estaba Julia Raigosa, mano derecha de la artesana Pilar Riestra. “Empezamos a hacerlo en el Loriga, que tenía hornos”, describió. Su testimonio da cuenta de que el icónico bollo poleso, a base de mantequilla, harina y levadura, tuvo su origen en otra seña de la localidad, la discoteca. “El Loriga fue discoteca, principalmente, pero también confitería y hotel, a lo largo de sus cincuenta años de historia”, relataba Juan Riestra.

Cuando quedaban las migajas de la primera remesa de bollos, llegó la hora de la celebración de los funcionarios municipales. Una quincena de ellos se juntaron a tomar el vermú, como es tradición, según apuntan hasta los más veteranos, con tres décadas a sus espaldas. “Nos llevamos muy bien, hacemos vermú, comida, en la que sí nos echamos algunas pullas amistosas por trabajo, y luego un poco de tardeo, pero poco, que mañana se trabaja”, comentaron.

El vermú llenó Les Campes. Festejos anunció a la estudiante Carmen Embil como embajadora de las fiestas. Pronto en la tarde, tras probar ya bastantes bollos, llegaron “Los Ñerbatos” y el Mago Nacho. Ver el ambiente, comparado con el de años previos, era casi un ejercicio de ilusionismo.

Mágico fue el reencuentro con la merienda en la plaza cubierta y también con la espicha en el “Abrelatas”. Volvieron les Comadres, a golpe de bollo y sonrisas sin mascarillas.