Son las nueve de la noche del día previo al jueves de Comadres. Luis Ángel Alonso entra a trabajar en una céntrica panadería de Pola de Siero. Por delante, más de quince horas amasando, montando y horneando bollos de mantequilla y chorizo. Una rutina que lleva repitiendo desde hace tres décadas y "lo que me queda". Lo hace "feliz", de hecho, este carbayón se confiesa un enamorado de la Pola: "Me encanta su ambiente, sobre todo el que había antes de noche", comenta entre risas.

Su relación con las masas empezó en su Oviedo natal, a eso de los quince años. "Tenía una panadería debajo de casa y fue lo que me tocó", relata. Allí echó horas durante diez años, aprendiendo el oficio, para luego perfeccionarlo, trabajando, generalmente, a horas intempestivas.

Ya con 25, el olor a mantequilla y chorizo le llevó a la Pola. "Aquí fue donde un panadero me enseñó a hacer el bollo especial de Comadres", cuenta Alonso.

En la jornada de hoy, ya con 13 horas de trabajo entre pecho y espalda, cuenta los bollos que lleva. "Son 1.500, aunque aprovechamos para ir haciendo más cosas también". En buena lógica, acaba baldado y sin muchas ganas de comadrear. "Cuando acabe voy para casa a la cama, es lo que toca", indica.

Mira la masa que amasa, piensa y dice: "Cuando me jubile podré probarla de fiesta". La suya, es una historia de Les Comadres, que este año vuelven por todo lo alto.

