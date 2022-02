El Pleno de Siero madruga para aprobar, de manera unánime, la exención de tasas para que las floristerías y otros comercios menores puedan utilizar suelo público como expositor. Ese fue uno de los primeros puntos del día del plenario sierense, que se celebró esta mañana, y que posteriormente el Alcalde, Ángel García, explicó en rueda de prensa: "Es la primera vez que esta medida se implanta en el concejo. La idea es que no solo se ayude a la hostelería y mercadillos, sino también al resto de comercios, como floristerías o tiendas de ropa", indicó el regidor. El dinero que deja de percibir el Ayuntamiento no es tan significativo, pero "lo importante es el gesto". "Hemos cambiado la visión de futuro en relación al uso de suelo público. Ahora se abre la posibilidad".

La iniciativa tuvo la aceptación del resto de grupos políticos del pleno, de manera unánime. Pero además, aprovecharon la ocasión para recordar algunas de las demandas del concejo. Por un lado, Ciudadanos aprovechó para recordar la falta de bonificaciones para las familias numerosas. Por otro, Izquierda Unida propuso que se puedan utilizar aparcamientos para colocar las terrazas y Somos señaló que hace falta una modificación de la ordenanza fiscal. A esta cuestión, se opuso el PP.

"No es un importe muy elevado, pero con un importante componente político", explicó el mandatario sierense. Según señaló, se está "cambiando la visión" que existe del suelo público, haciendo un "uso más justo". "Esto no se había hecho nunca", indicó. El tiempo que permanecerá la ordenanza derogada de manera provisional es "indefinido" y se podrá solicitar una vez que haya entrado en el vigor en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

El pleno también tuvo sus momentos tensos, especialmente en el turno de ruegos y preguntas. Lo protagonizó el edil de Izquierda Unida, Edgar Cosío, pidiendo responder "por alusiones" a una cuestión de la sesión anterior. En ese momento, Cosío señaló que no compartía el "concepto de democracia" con el Alcalde y que no le gustaría estar en su lugar, a lo que el regidor respondió: "En este lugar no vas a estar". También hubo otro encontronazo con Somos, a raíz de la firma de un contrato de unos arreglos firmado por el segundo teniente de Alcalde. Pintado preguntó por la ausencia del Alcalde, a lo que el aludido le respondió que se tuvo que ir "de manera urgente" a su domicilio porque se había dejado la lavadora puesta.