Agenda: consulta qué hacer hoy, 26 de febrero, en Siero y en el resto de Asturias

Clown sólo para niños y niñas. La compañía VA de Verde y Azul presenta "Mundo en la Maleta", un espectáculo de clown y juegos del mundo para público infantil, el sábado 26 de febrero a las 12.00 horas en el Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones.

Concierto de PETIT POP en Siero. La banda de música asturiana visita La Pola Siero para ofrecer un concierto exclusivo para público infantil, el sábado 26 de febrero a las 18.00 horas, en el Teatro Auditorio de la localidad.

Centro

Teatro y cine en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 20.00 horas la representación de la obra “Brujas”, a cargo de la compañía extremeña “La Burla”. Posteriormente, a las 23.00 horas, se proyecta la película “Delicioso”.

Exposición en Grado. La muestra “Cuaderno de viaje. Camino Primitivo” se puede ver hasta el 28 de febrero en el Palacio de Miranda-Valdecarzana en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Horario: de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas. Fines de semana, festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas “Paca” y “Molina”, al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 9.30 a 15.00 horas.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oviedo

Teatro en el Filarmónica. La compañía “Albadulake” presenta en el Filarmónica la obra “Genoma B”, a partir de las 20.00 horas. Las entradas cuestan entre 6 y 8 euros.

Zarzuela en el Campoamor. El teatro Campoamor acoge, a partir de las 20.00 horas, la segunda y última función de “Los Gavilanes”, de Jacinto Guerrero, en el marco del XXIX Festival de Teatro Lírico Español. El precio de las localidades oscila entre los 24 y los 46 euros.

Exposición en Porlier. La plaza Porlier acoge la exposición al aire libre “50 fotografías con historia”, que reúne instantáneas de grandes autores de la fotografía española. La muestra permanecerá instalada en la plaza hasta el 19 de abril.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros).

Museo de Bellas Artes. El horario de apertura del Museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone al visitante un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Exposición. La sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 5) acoge la muestra “Camino Primitivo. Oviedo”, un recorrido en seis etapas que permite profundizar en el origen del Camino de Santiago en el Oviedo de Alfonso II. Los sábados y domingos la muestra estará abierta para público en general en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. De miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad acoge la muestra “Las literatas”, con una selección de retratos de escritoras realizados por el artista plástico David Rivas Fernández, “Darifé”. La sala abre sus puertas de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Dos Ajolotes. La galería ubicada en la calle Pozos, 2 acoge hasta el 2 de marzo la exposición “Damasco”, de Tamara Albotros y Mohamed Namoor, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Galería Arancha Osoro. “Mind’s Constructions”, de Raquel Algaba, es la exposición que se puede visitar hasta el 28 de febrero en la galería Arancha Osoro (Independencia, 6) en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

“Huntza”, en la cervecería Gong. El grupo “Huntza” presenta su nuevo trabajo en la cervecería Gong (Martínez Vigil, 21), en una velada en la que también actuará la banda local “La Mueska”, a partir de las 21.00 horas.

“Celtian” y “Last Days of Eden”, en Sir Lauren’s. Los grupos “Celtian” y “Last Days of Eden” actúan a partir de las 20.00 horas, en la sala Sir Lauren’s (Eugenio Tamayo, 3).

“Green Desert Water”, en La Salvaje. La sala La Salvaje (Martínez Vigil, 9) acoge, a partir de las 20.30 horas, un concierto de “Green Desert Water”.

“Ángel Miguel & The Travellers”, en el Teatro de Pumarín. El grupo “Ángel Miguel & The Travellers” presenta su nuevo disco, “Words in Vain”, en el Teatro de Pumarín, a las 20.00 horas.

Gijón

Concurso de charangas. El programa del Antroxu continuará hoy desde el mediodía. Entre las 13.00 y las 13.30 horas, en el Paseo Begoña, actuará la Banda de Gaitas Infantil “La Magüeta” y “The Xixonian Lion”. A partir de las 19.30 horas, será el XXXIV Concurso de charangas en el teatro Jovellanos. Actuarán, por este orden: “Los Cruzaos de Ceares”, “Los Mazcaraos”, “Los Acoplaos”, “Perdíos de los Nervios”, “Folixa pa Toos” y “La Última y Marchamos”.

“Cuentiquinos” para niños. El Museo de la Ciudadela de Celestino Solar acogerá hoy la actividad “Cuentiquinos”. Habrá narración de historias en asturiano a partir de las 12.00 horas.

Laboral Cinemateca. El ciclo “Laboral Cinemateca”, en el Paraninfo de la Laboral, proyecta hoy “Drive my car”. A las 19.00 horas, con un precio de 4 euros la entrada.

Exposición de pintura. Desde hoy y hasta el 20 de marzo el artista Carlos García expone en la sala 1 del Antiguo Instituto su obra de pintura y escultura “Geomorfología”. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 11 de marzo se podrá visitar una exposición con una treintena de fotografías antiguas de Asturias, de entre 1880 y 1950, del archivo de la Fundación Alvargonzález. La exposición abre las actividades del 30.º aniversario de la Fundación Alvargonzález. El horario de visita es de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Evaristo Valle. De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas, se puede visitar hasta el 6 de marzo en el Museo Evaristo Valle la muestra “Ángel Guache. Pinturas (1972-1985) en la colección del museo. Donación del autor. Obra literaria, discográfica, videoclips, cortos, frases...”.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 15 de mayo está disponible al público la exposición “Semblanza de Gijón. Pelayo Ortega dibujos”. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Cornión. Se puede visitar la muestra de Fernando Peláez “Del azar y la duda” en la Galería Cornión, hasta el 5 de marzo. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el 28 de marzo se ofrece la exposición “30+7” en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera, para celebrar la trayectoria de este espacio artístico, con obras de diferentes artistas. El horario de visitas es de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Espacio Líquido. Juan Fernández Álava expone hasta el 1 de abril su obra “Un efecto en mí” en la Galería Espacio Líquido. Los horarios de apertura son de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas.

Laboral Centro de Arte. Hasta el 4 de junio se puede visitar la muestra “Arte asturiano en residencia 2021” en Laboral Centro de Arte. Se trata de una exposición con trabajos resultantes de la Convocatoria de Residencias Artísticas 2021, entre ellos los de Kela Coto, Dela Delos, Juan Falcón, Inés G. Aparicio, Élan d’Orphium y Aida Valdés. Los horarios de visitas son de miércoles a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados de 12.00 a 19.00 horas.

El Muro Espacio Cultural. El Muro Espacio Cultural, ubicado en el hotel Abba, expone “Miradas y Flores... y el Mar”, de la artista mexicana afincada en Zaragoza Maribel Moratilla. La muestra está abierta hasta el 8 de abril.

Café de Macondo. Durante todo el mes de febrero, El Café de Macondo (plaza de la Ciudad de La Habana 3) acogerá una exposición de dibujos de temática variada de la asturiana Pili Suárez, que consiste en más de una treintena de obras.

Sala de exposiciones de Caja Rural. Hasta el 28 de febrero está disponible la muestra de Sebastián Ruiz, con sus obras abstractas de pequeño y mediano formato, en la sala de exposiciones de la Caja Rural de Gijón (Paseo de la Infancia 10). El horario de visitas para el público es de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Sábado del Descenso de Galiana. A las 19.30 horas tendrá lugar el XXXIV Descenso internacional y fluvial de la calle Galiana, con recorrido por las calles de Galiana, San Francisco, plaza de España, La Cámara, José Cueto y final en Edificio Fuero. El orden de salida en el Descenso será el siguiente: “Los Disfrutones”, “Los Arrexuntaos”, “Una y pa casa”, “La Pecera”, “Ébano”, “Los Carnivales”, “Los Alonso”, “Versalles”, “Vehinsa”, “Fanni Fans”, “Abuelo Anselmo”, “Puntazu” “Karma” y “La Santa Jarra”. A las 23.00 horas seguirá la fiesta en la plaza de España con la verbena amenizada por el grupo “Top Leader”. A las 00.30 horas será el turno de “Renovation Experience”, un espectáculo musical, en el que actuarán Dj’s, dancers, LedRobots, con música disco en directo para todos los públicos.

Antroxu en Corvera. Este sábado, a las 16.30 y a las 17.15 horas, los niños de Los Campos podrán disfrutar de una sesión especial de cuentacuentos en el centro cultural de la parroquia. También hoy, con dos pases, a las 18.00 y a las 20.00 horas, el teatro El Llar abrirá sus puertas para ofrecer el musical “Susana y los 7 enanitos”.

Antroxu en Castrillón. La actividad prevista para hoy, en la ludoteca del Valey, es un taller de caretas y ruedas, a partir de las 12.30 horas. Está dirigido a niños de 8 a 12 años.

Exposición “Hombres y barcos. La fotografía de la Marina Española en el Museo Naval (1850-1935)” en Avilés. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés alberga hasta el 8 de marzo la exposición “Hombres y barcos. La fotografía de la Marina Española en el Museo Naval (1850-1935)”, un conjunto de imágenes formadas por copias actuales a partir de los dispositivos originales de época conservadas en el Museo Naval de Madrid. Puede visitarse de lunes a jueves, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00 horas. Los viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hoy a las 13.00 horas asistirán autoridades militares y civiles para proceder a la inauguración oficial, pospuesta en su día por problemas de agenda.

El CMAE repasa clásicos del cine de terror a través de ilustraciones de Fernando Vicente. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés acoge desde hoy y hasta el 24 de abril la exposición “Mitos del cine de terror”, en la que se pueden ver 50 obras del ilustrador Fernando Vicente. Se trata de un recorrido por personajes y escenas icónicas de 25 de las películas más destacadas del cine de terror de todos los tiempos. La muestra se puede visitar de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo. A las imágenes las acompañan textos de Alberto Gil pertenecientes al libro “Cuando nacen los monstruos”.

Bebecuentos. Beatriz Sanjuán será la protagonista de la sesión de hoy, a las 12.00 horas, en la Biblioteca Bances Candamo. Presentará “1, 2, 3... ¡Cuento!”, para público entre 6 meses y 3 años. Las plazas son limitadas y cada bebé estará acompañado únicamente por un adulto.

Exposición “Carlos Berlanga. El eterno retorno” y “We are family!”. El centro cultural de la ría de Avilés acoge hasta el próximo 17 de abril la exposición que recupera la figura de Carlos Berlanga, icono de la cultura pop en España en los años 80 y 90, con una exposición que muestra obras nunca antes exhibidas, acompañadas por creaciones de artistas de su entorno. Abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. En la Sala de Fotografía permanece la exposición “We are family! (¡Somos familia!)”, conformada por siete ensayos visuales de otros tantos fotógrafos internacionales. La muestra, que está comisariada por el productor cultural Pablo Berástegui, puede visitarse hasta el 15 de mayo.

Las Cuencas

Empieza el Antroxu en Langreo. El Carnaval langreano comienza hoy. En Ciaño, el desfile infantil por las calles será a las 17.30 horas y terminará con chocolatada y música. Por la noche será el turno de los adultos, a las 23.00 horas, con música del grupo “D’Cano” en el parque. En Sama, por su parte, hay menús especiales todo el fin de semana. Hoy, desde las 20.00 horas, además, se iniciará un concurso de disfraces. Hay también talleres de Antroxu, de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Fayuelos en Laviana. Una decena de establecimientos hosteleros de Laviana celebran hasta el martes día 1 las Jornadas de los fayuelos (frixuelos), con motivo del Antroxu.

Antroxu en Turón. Hoy se celebra el concurso de disfraces del Antroxu de Turón. Será esta tarde, a partir de las 19.00 horas. El desfile saldrá desde Lago.

Carnaval en Blimea. La localidad de Blimea celebra hoy su Antroxu. A las 13.00 horas habrá pasacalles de la charanga “Élite”. A las 17.00 horas (previa inscripción de 12.00 a 16.00 horas) tendrá lugar el concurso y desfile, con la participación del “Circus Funny Cabaret”. Ya por la noche, a las 23.30 horas, habrá baile en la Casa del Pueblo.

Inicio de la exposición “SOMA-UGT, memoria colectiva” en Mieres. Hoy se inaugura en la Casa del Pueblo de Mieres la exposición pictórica permanente “SOMA-UGT, memoria colectiva, futuro compartido”, obra del artista mierense Gonzalo Prado Grela. Será a las 17.00 horas.

Exposición “Tingitania” en Lena. El fotógrafo José Luis Vigil Escalera, “Lujó Semeyes”, expone hasta el 28 de febrero en la sala Celso Granda de Pola de Lena. La muestra, titulada “Tingitania”, está compuesta por 30 imágenes que forman parte de un proyecto más complejo que empezó en 2013 en Rabat y que la pandemia interrumpió. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica en Moreda. El Centro Cultural de Moreda acoge hasta el 28 de febrero la exposición de la pintora María Jesús Coro. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Nuevas miradas” en Langreo. “Nuevas miradas: New looks” es el título de la exposición que la pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 25 de marzo.

Oriente

Casa de Cultura de Ribadesella. Hasta el 28 de febrero la Casa de Cultura de Ribadesella acoge la exposición fotográfica itinerante de la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza de Asturias (Afonas), que reúne una gran variedad de fotografías realizadas por fotógrafos de la asociación. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario de visita de martes a jueves, domingos y festivos es de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Guilandeiros en Tineo. Los guilandeiros volverán hoy a recorrer los pueblos de Tineo para pedir el aguinaldo. La actividad comenzará a las 12.00 horas en el pueblo de Santolaya.

Jornadas gastronómicas en Tineo. Tineo acoge las XXXV Jornadas gastronómicas concejo de Tineo, que se desarrollan en siete establecimientos.

Fiesta de Carnaval en Cangas del Narcea. La capital canguesa celebra hoy su fiesta de Carnaval, que incluye un concurso infantil y familiar a partir de las 18.00 horas. Tendrá lugar en la carpa ubicada en la plaza de la Oliva, donde a partir de la medianoche también habrá diversión.

Teatro en Cangas. El teatro Toreno, de Cangas del Narcea, acoge hoy una “tarde de teatro” en la que participarán el grupo “Teatro del Suroccidente” con la obra “Desventuras de Manulo Menal” y el grupo de teatro “El Carmen” con la obra “Antón se va pa la Bretaña, pa la Gran Bretaña”. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto en Coaña. La Orquesta de la Universidad de Oviedo ofrecerá hoy un concierto en Coaña, promovido por el Coro “San Martín” de Mohías. La actuación será a las 19.30 horas en la iglesia de Mohías.

Desfile en Luarca (Valdés). La capital valdesana acogerá hoy su tradicional desfile de Carnaval. Saldrá a las 18.00 horas del paseo del muelle.

Desfile en La Caridad (El Franco). La capital franquina organiza hoy un desfile de disfraces por el centro de la localidad. Saldrá a las 17.00 horas y estará amenizado por la batucada de la Escuela de Música. Además habrá animación por los bares, que servirán un pincho especial. Por la noche, habrá una fiesta de disfraces organizada por la Cofradía del Pilar.

Fiesta de disfraces en Mántaras (Tapia). El Ayuntamiento de Tapia organiza hoy, en la localidad de Mántaras, una fiesta de disfraces dirigida al público infantil. La actividad comenzará a las 17.00 horas e incluye baile de disfraces, juegos y chocolatada.

Concierto en Tapia. El auditorio de Tapia acoge la actuación de “La Bandina’l Fuelle”. Comenzará a las 19.00 horas en el auditorio, con entrada libre y gratuita.

Carnaval en Figueras (Castropol). La asociación de vecinos “As Figueiras” organiza hoy una fiesta de Carnaval en la Casa de Cultura. Será de 17.00 a 21.00 horas y habrá baile, juegos y actividades dirigidas por la animadora Jacinta Martín.