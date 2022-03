Gerardo Acebal, poleso evacuado de Rusia por su empresa: “El pueblo ruso está sufriendo”

El ingeniero Gerardo Acebal González (Pola de Siero, 1984), cogió el último vuelo comercial que salió de Rusia con destino a Madrid. Poco después de que su avión, operado por Aeroflot, aterrizase en Barajas, el Gobierno ordenaba cerrar el espacio aéreo. Antes había tenido que pasar 17 horas en un tren desde Taganrog, donde vivía desde hacía un año, con destino a Moscú. Su empresa, la asturiana Windar, es una de las pocas compañías que tienen presencia en la zona de conflicto y, cuando comenzó el fuego, pidió a sus empleados que regresasen a España. Hasta entonces, relata el asturiano, su vida era completamente normal y ya piensa en regresar una vez se pacifique la situación.

El asturiano, que convivió desde su llegada con ciudadanos rusos a los que ahora llama amigos, destaca “el sufrimiento” de un pueblo que, asegura, en su mayoría no comparte la política belicista de su presidente: “Tengo mensajes de compañeros que dicen sentirse avergonzados de permanecer a Rusia, pero no pueden mostrar sus sentimientos porque pueden ser encarcelados”. Según lo que le han contado sus compañeros de trabajo y conocidos, las represalias por las protestas pueden ir de los 15 días encarcelado hasta vivir 20 años a la sombra de una celda gracias a una nueva ley. El pueblo ruso, dice, cada día es más pobre. La situación se agravará con la depreciación del rublo a la que están llevando las sanciones. “Yo tampoco puedo acceder a mis cuentas rusas”, lamenta.

Por lo demás, aunque él dice no haberse sentido nunca en peligro, si que ha percibido el desconcierto generalizado. “Hay gente que no cree que Rusia esté invadiendo Ucrania, que es un invento de Occidente”, explica. Sin embargo, señala, la mayor parte de la gente que ha conocido durante el último año no comparte las opiniones del régimen.

–¿Cómo es que entonces gana Putin las elecciones?

–¿Tú de verdad crees que las gana?