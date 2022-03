La madre de José Gabriel y Constantino falleció y le dejó al primero la casa familiar en Mieres de Limanes (Siero). La mujer también dejó estipulado que el tendejón anexo a la casa, cuyo piso superior había sido habilitado como dormitorio, le fuese entregado a Etelvina, que la cuidaba a ella y su hijo desde 2002. Sin embargo, Constantino, el otro hermano, y su mujer, Rosa María (Rosi), no estaban dispuestos a consentir que el tendejón pasase a alguien que, según su consideración, se había metido "donde no se tenía que meter", en palabras de la segunda. "Nos dijeron que iban a quemar la casa con nosotros dentro", admitió en la mañana de este martes José Gabriel, durante el juicio que se sigue contra Rosa María Á. A. (viuda ahora de Constantino, fallecido en 2013) y contra Cristian S. C., considerado uno de los autores materiales de los tres incendios que entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 sufrió el tendejón de la discordia y otras construcciones anexas, como una caseta en la que jugaba y dormía alguna noche, acompañado de su padre, un nieto de cinco años de Etelvina. En este juicio que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo, falta un tercer personaje, Adolfo A. R., un amigo de Rosi al que Cristian habría acompañado para provocar los incendios, y que no ha podido comparecer porque falleció en Langreo en 2018.

Un monumental lío por el que fiscal José Antonio Álvarez Velicia y la acusación particular, a cargo de la letrada Elena Arrieta Madiedo, solicitan una condena de 18 años de prisión para cada uno de los implicados. Cristian S. C. admitió haber participado en los hechos, por lo que el fiscal modificará presumiblemente su petición respecto a él, reduciéndola a siete años de cárcel, al aplicar las atenuantes de drogadicción y reparación del daño (ha consignado 1.000 euros para pagar los daños y este miércoles depositará otros 1.000). El letrado de Rosa María no consiguió convencerla de aceptar una pena similar a la aceptada por el coautor material. Al parecer, Rosi, que niega haber ordenado que incendiasen la casa de su cuñado, no está dispuesta a entrar en prisión, por lo que decidió jugársela en el juicio. Al final se verá si fue una decisión acertada.

Lo cierto es que Cristian tampoco admitió abiertamente haber cometido los hechos. "Debí hacerlo. En aquella época estaba muy enganchado a las drogas y no me acuerdo. Mi exmujer me dijo que Rosi tenía una guerra con una cuñada (Etelvina). Adolfo me propuso un chollo por 500 euros y le llevé a la finca, porque a él le faltaba un ojo y no veía bien. No sabía que viviesen ahí. No me acuerdo si le entregué a Adolfo un mechero", indicó a preguntas del fiscal. En su declaración ante la Guardia Civil sí que dijo que había visto un resplandor después de que Adolfo saliese con el mechero. En cualquier caso, "no me acuerdo si me pagaron los 500 euros", afirmó. Y aseguró: "Rompimos relaciones con ellos, porque querían hacer daño a esa gente, por un tema de una herencia que le había tocado a la señora (Etelvina) y no a ella. Yo andaba enganchado a las drogas, puede que me llamase para quemar la casa. Ella (Rosi) quería hacer eso a toda costa".

Rosa María negó haber encargado los incendios. Admitió que la relación con su cuñado se rompió cuando "esa señora (Etelvina) entró en la casa. No sé qué relación tienen. La conoció en una excursión y ella se metió ahí. Cuando murió mi suegra, no nos avisaron. Mi suegra murió en una residencia. No pudimos estar cuando la incineraron y mi marido se enganchó con su hermano. Estoy enemistada con ella (Etelvina) porque se metió donde no se tenía que meter". Puestos a negar, llegó a negar incluso que hubiese planteado un pleito por el reparto de la herencia, algo que al parecer figura en las actuaciones. En cuanto a Adolfo, era amigo de su hermano. "No teníamos ninguna relación especial. No lo calenté para que causase los incendios". Y llegó a asegurar que el inicio de la enemistad entre su marido y su hermano había sido "por una caja de sidra", años antes de los incendios.

José Gabriel F. M. explicó cómo habían sido los incendios, siempre de noche, cuando tanto él como Etelvina estaban durmiendo, por lo que pudieron haber muerto. En todos los casos se utilizó gasolina, y en una de las ocasiones, el yerno de Etelvina encontró una garrafa de gasolina y un mechero. También relató la larga lista de amenazas y agresiones por parte de su hermano y Rosi. Cuando su hermano falleció, dijo, Rosi le espetó: "Ha habido una muerte (la de su marido, que ella les achacaba), pero va a haber otra". Antes de morir, su hermano le había dicho que "iba a quemar la casa con nosotros dentro". "Cuando mi madre estaba en la residencia, Rosa vino diciendo que quería la herencia". Y admitió que estaba "mal de los nervios" desde todos estos incidentes. Etelvina rubricó todos estos extremos en su declaración.

La defensa de Rosi trató de convencer al tribunal de que había otras personas que tenían motivos para provocar los incendios, como un vecino de José Gabriel al que le habría quitado la llevanza de unas fincas. De hecho, le habría dicho a José Gabriel que los incendios no iban contra él, sino contra Etelvina. Pero en el juicio de este martes, este vecino, que en su día llegó a declarar como investigado, aseguró que no había señalado a nadie, y que José Gabriel y Etelvina habían puesto a otros residentes del pueblo contra él.