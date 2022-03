La instigadora de los incendios en una casa de Siero: "Amargada y resentida, con reacciones excesivas a desprecios imaginados"

"El psicólogo dice que Rosa María tiene un carácter amargado y resentido, con reacciones excesivas ante desprecios imaginados". De esta forma ha descrito este miércoles el fiscal José Andrés Álvarez Velicia el carácter de la vecina de El Berrón acusada de instigar a tres incendios en casa de su cuñado y la cuidadora de éste, en Mieres de Limanes (Siero), a finales de 2016 y principios de 2017, al no estar de acuerdo con el reparto de la herencia, en concreto de un tendejón habilitado para vivienda.

Para el fiscal, hay prueba de cargo suficiente para condenar a Rosa María Á. A., comenzando por la declaración autoinculpatoria de Cristian S. C., uno de los autores materiales de los hechos (el otro, amigo de la acusada, falleció en 2018), quien se ha conformado con una condena de siete años, once menos que los solicitados inicialmente. Por todo ello, mantuvo para la mujer una solicitud de condena de 18 años de cárcel, al tiempo que eliminó su petición alternativa de un delito menor de incendio, al considerar que los fuegos pusieron claramente en riesgo la vida de las dos víctimas.

Cristian S. C., defendido por el letrado de Pola de Siero José Carlos Villa Fernández, utilizó su turno de palabra al final del juicio para reconocer abiertamente los hechos y pedir perdón a las víctimas, dos septuagenarios que han acusado psicológicamente el acoso al que fueron sometidos. La letrada de los ancianos, Elena Arrieta Madiedo, mantuvo su petición de 21 años de prisión. Como el fiscal, Arrieta puso el acento en las contradicciones, cuando no abiertas mentiras de la acusada: negó haber iniciado un pleito por la herencia, cuando consta en las actuaciones; negó que existiese una enemistad con la cuidadora de su cuñado, cuando era público y notorio ese enfrentamiento; negó que fuese amiga del autor material que ha fallecido, cuando el otro coautor sostiene que eran pareja; y negó conocer a este último, cuando en realidad conocía a la exmujer del procesado. Arrieta admitió que no hay prueba directa contra la acusada, pero sí indiciaria, como los enfrentamientos previos, la afirmación del autor material de que la mujer quería hacer daño a las víctimas y el hecho de que, días antes de los dos últimos incendios, la acusada pasase a bordo de una furgoneta por delante de la casa con el autor material ya fallecido, y riéndose.

Rubén Fernández, abogado de la acusada, negó que hubiese prueba de cargo contra su defendida y pidió la libre absolución. Abonó la tesis de que los incendios habían sido causados por otros vecinos del pueblo, aprovechando la enemistad de su defendida con las víctimas. Se aferró a que la declaración este martes del coautor de los hechos vivo no fue lo suficientemente clara. Finalmente pidió al tribunal, presidido por la magistrada María Luisa Barrio, que "se apiade de la acusada, por tratarse de una desgraciada mujer y porque el derecho le asiste". Rosa María, la acusada, no quiso añadir nada a lo indicado por su letrado.