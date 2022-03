El ciclo de Turismo del IES Río Nora ofrecerá visitas guiadas por Pola de Siero

El ciclo de Turismo del Instituto de Enseñanza Secundaria Río Nora organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, visitas guiadas por la Pola. Las desarrollarán, de manera gratuita para los interesados, durante tres martes consecutivos, empezando el próximo día 8 de marzo. Habrá dos turnos, a las 10.30 horas y a las 11.30 horas y para la información al respecto habrá un stand situado en la plaza cubierta polesa.

El punto de encuentro para las salidas será la plaza del Ayuntamiento de Siero, tal y como se explicó este jueves durante la presentación de la iniciativa, en la que participaron el alcalde sierense, Ángel García, y la edil de Turismo, Ana Rosa Nosti. El regidor protagonizó un momento bastante divertido. Cuando ya se había presentado el proyecto, preguntó a los organizadores que por qué no estaba la plaza del Paraguas incluida en el recorrido propuesto. A su parecer, era una de las construcciones más importantes del municipio. Los responsables del ciclo le respondieron que era porque no querían hacer un recorrido demasiado extenso. García bromeó acerca de que el tamaño de la capital del concejo no es tan grande como para recortar los itinerarios. “¡Esto no es Manhattan!”, dijo.

Los estudiantes proponen al regidor un plan estratégico de desarrollo para el concejo

Por otro lado, García les brindó todo el apoyo y colaboración del Ayuntamiento, en este y futuros proyectos, abundó el Alcalde, que no escatimó en elogios hacia la iniciativa de los jóvenes, con los que compartió un rato de animada charla en el salón de plenos del Consistorio.

Hubo intercambio de impresiones y, por eso, aprovechando la coyuntura, los estudiantes le mencionaron al alcalde la idea de un posible plan estratégico de desarrollo turístico del municipio. El regidor, sin restarle importancia a la propuesta, afirmó que su modelo apostaba más porque Siero fuera un lugar para vivir los doce meses del año, “no solo en vacaciones”.