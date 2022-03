Otorgar una segunda vida a una vieja camiseta, al aceite usado o a unos tarros de cristal a través de herramientas creativas son algunos de los retos que propondrá el evento ‘¡Qué Arte!’ organizado por Parque Principado, centro comercial gestionado por Cushman & Wakefield. La gran cita DIY (do it yourself) tendrá lugar del 16 al 26 de marzo a través de 15 talleres gratuitos impartidos por expertos y dirigidos a mayores de 16 años, sin limitación de edad.

El Festival de Manualidades explora temáticas tan diversas como la acuarela, el interiorismo, el patchwork, la fotografía o la reutilización de tejidos con el nexo común del consumo responsable, los hábitos de vida saludables y el reciclaje, compromisos incluidos dentro del proyecto Origen de Parque Principado, que busca promover un cambio sostenible, social, medioambiental y económico en Asturias a través del cumplimiento de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para participar en los talleres, abiertos al público hasta completar un aforo limitado a 32 personas, es necesario realizar una inscripción previa a través de la APP del Club Parque Principado, de forma presencial en el Punto de Información, en horario de 10 a 22 horas (de lunes a sábado) o a través del teléfono 985 266 856. La gran mayoría de los talleres, que durarán entre una hora y hora y media, se desarrollarán a través de un formato práctico en el que los participantes aprenderán la técnica realizando sus propios diseños. El punto de encuentro será la Plaza del Agua, decorada por Ikea Asturias especialmente para este evento, en el que también participan Intecat y Fnac a través de dos formaciones. El pintor e ilustrador Pedro Fano, la artista Sarai de la Torre, la interiorista Mar Vidal, las gurús del reciclaje Beatriz Rodríguez y Patricia Velasco, el formador de Intecat Parque Principado Alex G. Lobo, la creativa Montse Lostal de Fnac, la experta en patchwork Elisa Valle o la artesana Olga Busom son los profesionales que en el mes de marzo compartirán con los participantes las técnicas y trucos de la acuarela, la fotografía, el interiorismo con orden, el reciclado, las terapias relajante del String Art o el lettering, el bordado en bastidor, el patchwork, el scrapbooking o la elaboración de jabones artesanos. La iniciativa está obteniendo una gran acogida por parte del público, que ya ha agotado las plazas de cuatro de los 15 cursos disponibles –“Bordado en bastidor”, “Aficiónate al lettering”, “Scrapbooking” y “Jabones artesanos”-. Sobre el proyecto Origen El Festival de Manualidades ¡Que Arte!, que convertirá a Parque Principado en el epicentro de la filosofía DIY durante el mes de marzo, es una de las más de 50 acciones que se realizarán este año enmarcadas en su proyecto de sostenibilidad Origen, inspirado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Talleres con arte TALLER DE ACUARELA. Saca al artista que llevas dentro. Miércoles 16 y miércoles 23. 18:30 horas. Impartido por el artista plástico e ilustrador asturiano Pedro Fano, que mostrará a los participantes los diferentes materiales, posibilidades y trucos de la técnica de acuarela. ENCUENTRO CON MAR VIDAL. Embellece tu armario por dentro y por fuera. Jueves 17. 18:30 horas. La experta en interiorismo con orden Mar Vidal compartirá sus trucos para organizar el armario y que luzca bonito y moderno al mismo tiempo que ordenado. REUTILIZA CON ARTE. Crea un marco de fotos con una vieja camiseta (+ ideas extra). Viernes 18. 18:30 horas. Beatriz Rodríguez, profesional del sector de reciclaje y reutilización, enseñará a convertir una camiseta y un alambre en un creativo de marco de fotos. TU PRIMER HILORAMA. Descubre la terapia relajante del String Art. Sábado 19. 12:30 horas. La artista vasca con alma social, Sarai de la Torre, enseñará cómo realizar bonitos mosaicos decorativos enrollando hilos de colores alrededor de un conjunto de clavos o chinchetas. DALE AL TARRO. Aprende a darle una segunda vida a tus frascos. Sábado 19. 16:00 horas. Sarai de la Torre impartirá un taller para convertir un frasco en un bonito costurero donde guardar botones o hilos. BORDADO EN BASTIDOR. Comienza a hacer tus puntos florales. Sábado 19. 17:30 horas Sarai de la Torre dará las pautas para iniciarse en el mundo del bordado a través de puntos florales para personalizar las prendas o crear un proyecto único. AFICIÓNATE AL LETTERING. El arte de dibujar letras bonitas. Sábado 19. 19:00 horas. La artista vasca cierra su colaboración en ‘¡Qué Arte!’ con un taller en el que mostrará la técnica del lettering sobre papel y sobre madera. SCRAPBOOKING. Tus primeros pasos en el arte de personalizar. Martes 22. 18:30 horas. Montse Lostal y el equipo de Fnac enseñan las claves de esta apasionante técnica que permite personalizar libretas y cuadernos. FOTO CREATIVA. Saca todo el potencial creativo a tus dispositivos Apple. Jueves 24. 18:30 horas. Alex G. Lobo, formador de Intecat Parque Principado, muestra cómo sacar todo el rendimiento creativo a los dispositivos Apple. RECICLA CON ARTE. Diseña tu propia lámpara con elementos naturales. Viernes 25. 18:30 horas. Beatriz Rodríguez y Patricia Velasco combinan el reciclaje de frascos con elementos naturales para crear una lámpara de cristal con flores secas, frutos silvestres y otros elementos sostenibles. REINVENTA TUS VAQUEROS VIEJOS. Dales una segunda vida y conviértelos en… ¡un bolso! Sábado 26. 12:30 horas y 16:00 horas. Dos talleres para aprender a crear un tote bag a partir de unos vaqueros viejos de la mano de Beatriz Rodríguez y Patricia Velasco. PATCHWORK. Conoce la técnica y crea tu primer accesorio. Sábado 26. 17:30 horas Elisa Valle, con más de 10 años de experiencia en la técnica de patchwork, contará las claves de una de las mejores manualidades para reciclar textiles. JABONES ARTESANOS. El arte de hacer jabones con tus propias manos. Sábado 26. 19:00 horas. Olga Busom, con más de 14 años de experiencia, cerrará el ciclo de talleres mostrando los pasos para hacer jabón tradicional con sosa.