La lugonense Itziar Méndez vuelve a ganar en casa, en la Media Maratón de Siero, que se celebró este domingo con 185 participantes. No fue sin sufrimiento. “Pola siempre es muy dura, porque no hay descanso. Llegas arriba y piensas ahora toca bajar, pero nunca se baja, es sube y baja otra vez”, contaba al cruzar la línea de meta, muy contenta. También lo estaba Raúl Álvarez Bengoa, pese a que iba a por el récord y se quedó a las puertas: “No es fácil. Estas dos últimas semanas estuve recuperándome de un maratón, así que no sabía muy bien cómo iba a responder”.