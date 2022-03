La hazaña de Miguel "Tirapalmonte", el sierense que tocó los 78 techos de Asturias

Miguel Ángel Muñiz ha tocado todos los cielos de Asturias. Literal. Este madrileño, que lleva casi tres décadas viviendo en La Fresneda (Siero), ha conseguido una auténtica proeza, que hasta ahora solo había cumplido –que se sepa– el histórico montañero parragués Mundo González Cuenco, Medalla de Plata de la Federación Española de Montañismo y uno de los fundadores del Grupo de Montaña Ensidesa: pisar la cima de cada uno de los 78 municipios asturianos. Esta hazaña, que empezó sin saberlo en 1994, la concluyó el pasado 23 de septiembre, cuando coronó Piedras Apañadas, el techo de Grandas de Salime. “Estar en la cumbre de cada concejo es impresionante y te ofrece una vista que muy pocos tienen”, afirma.

Muñiz tuvo su primer idilio con la montaña de niño, cuando en las excursiones de la OJE, la Organización Juvenil Española, algo así como los boy scouts en tiempos del franquismo en los que participaban miles de chavales, descubrió la escalada. Tenía 14 años y fue en La Pedriza, un icónico berrocal de la madrileña sierra del Guadarrama. Desde entonces, afirma, estuviera donde estuviera, sus ojos siempre se iban hacia arriba, hacia lo más alto, a las montañas.

Aunque cuenta que nunca dejó de lado esta pasión, su afición por el montañismo reverdeció con fuerza en 1994. Ahí, un hito fundamental en su vida: después de casarse en 1976 y tras 18 años de vida en Madrid, Muñiz decidió mudarse con su mujer, asturiana, y sus hijos, a Asturias. Primero a Oviedo y, un año más tarde, a La Fresneda. “Ella prefería ciudad y yo pueblo, así que aquí encontramos el equilibrio perfecto”, explica.

Cuando llegaron a Asturias, Muñiz, hoy jubilado y por entonces comercial de una firma de maquinaria industrial, cogió con fuerza la montaña. “Empecé por lo más nombrado: Torrecerredo, Tiatordos, el Urriellu…”, enumera el montañero, que pronto comenzó a seguir cierto orden a la hora de elegir cumbres: el que marcaba Ángel Fernández Ortega en su libro “Las 100 montañas más guapas de Asturias”. “He llegado a todas salvo a una, la Candanosa, una cima que está en la reserva natural de Muniellos a la que está prohibido el acceso y en la que la espesa vegetación hace muy difícil el paso”, explica el “rompetechos” de Asturias, sobre la que es, sin duda, su espina clavada en la región. “Tarde o temprano me la sacaré”, asegura.

Una vez alcanzadas esas 99 cumbres de Fernández Ortega, “entre 2003 y 2004”, fue cuando se le ocurrió lo de tocar el techo de todos los concejos. “Me enteré por internet de que había una pareja de montañeros intentando hacerlo, eché cuentas y me percaté de que tenía lo más complicado hecho. Ya había subido a unos 30 de esos puntos”, confiesa. “A partir de entonces ya planificaba también las salidas para tratar de alcanzar, si podía, una o dos cumbres”, relata Muñiz, que por su amor al montañismo es conocido como Miguel “Tirapalmonte” en el mundillo.

Entre los 48 puntos más altos restantes quedaban cumbres como Torre de en Medio, techo de Amieva, a 2.465 metros; la Verdilluenga, en Onís, a 2.129; o el Xistras, en Riosa, a 1.775 metros de altura sobre el nivel del mar. También otros tan curiosos como la cima de Muros de Nalón, que a 132 metros es el más bajo de la región y se sitúa en el ayuntamiento; el de Gozón, en Tabladas, en un punto en la carretera de Avilés a Luanco al que se llega tranquilamente en coche; o el de Avilés, que se alcanza en el barrio de Miranda, y al que también le guía a uno con total tranquilidad el Google Maps.

“Hubo alguna de las cotas más bajas que fueron casi más complicadas que las grandes cimas. Por ejemplo, para alcanzar la de Soto del Barco, el Alto de la Corona, de 467 metros, se me hizo casi imposible, porque estaba en una explotación de eucaliptos a la que era casi imposible acceder. Tuve que volver cuando estaban repoblando el monte”, recuerda con humor Muñiz.

Pese a que antes de iniciar el reto ya era un gran conocedor de la montaña asturiana, reconoce que este reto le permitió descubrir aún más la región. “Hubo techos, como el de Vegadeo, el Pozo de la Nieve (1.130 metros), que me pareció espectacular. Es un sitio muy poco conocido, pero cuando llegas arriba tienes una vista preciosa”, rememora Muñiz, para quien la cima más bonita de toda la región es Torrecerredo (Cabrales, 2.648 metros) y la cumbre que más le gusta, Tiatordos, entre Ponga y Caso. “Es la montaña perfecta. Es muy exigente, pero tiene unas vistas espectaculares. Además, es un pico que es precioso a la vista desde cualquiera de sus vertientes”, destaca.

Eso sí, tiene muy claro que lo mejor de cada una de sus expediciones “es la gente”. “Esto me ha permitido conocer la región, su gastronomía, sus gentes…”, afirma el madrileño, quien ya se reconoce un asturiano más.

El final de su particular reto llegó el 23 de septiembre de 2021. Ese fue el día en el que coronó Piedras Apañadas, el techo de Grandes de Salime, de 1.201 metros. “Fue un momento muy emocionante. Iba solo y me dio una alegría increíble”, recuerda del final de su hazaña, que tiene perfectamente documentada con fechas de ascensión, altitudes y demás datos. Lejos de ser un punto final, este hito ha no ha sido más que una nueva entrada en la concienzuda hoja de Excel en la que Muñiz anota cada una de sus salidas, un total de 952 cumbres asturianas desde 1994. Ahora, su reto más a corto plazo es llegar a 1.000, una cifra que espera coronar en cuestión de meses.

Pero su afán por ir remachando récords no acaba en el Principado. También tiene entre sus planes alcanzar los puntos más altos de las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas, un total de 42, por aquello de que algunas de ellas son compartidas. Por ahora ya lleva 22 completadas.

Además de la ascensión de la Candanosa, la otra espina clavada que le queda a Muñiz es no haber enfocado su vida profesional a la montaña. Y eso que lo consiguió durante unos años. En la crisis de 2008, el sierense –a más de madrileño– perdió su trabajo como comercial. Entonces decidió reorientar su carrera profesional y para ello se sacó el grado de Formación Profesional de técnico de media montaña. Además de hacer un buen grupete de amigos y adquirir importantes conocimientos sobre seguridad en la montaña, este título permitió al “rompetechos” de Asturias trabajar durante dos veranos en una empresa de turismo activo. “Disfrutaba muchísimo en el trabajo. Me encanta enseñar la montaña. Lo haría hasta gratis”, confiesa con pasión, ahora jubilado, y con la pena de no haber reconducido su vida hacia ese sector mucho antes.

Esta experiencia también le dio una visión del medio desde un punto de vista económico. “Hay que potenciarlo y acondicionar recorridos para los domingueros. Es un activo para Asturias”, sostiene Muñiz, enérgico, sobre el que, considera, es uno de los “debes” de la montaña en Asturias, y que en otros puntos de Europa, como en los Pirineos, dice este montañero que también ha tocado techos en los Alpes y en el Himalaya, aprovechan más.

Gestas con ADN sierense

La historia de Muñiz guarda ciertos paralelismos con la hazaña de otro sierense, Juanjo Cima, el hombre que cruzó corriendo las capitales de los 78 concejos en 63 etapas. Y, curiosamente, ambos deportistas son amigos. “Seguí a Juanjo durante su gesta e, incluso, le asesoré en alguna de sus etapas porque conocía la zona de algunos de sus recorridos”, confiesa Muñiz, quien se deshace en elogios hacia el corredor. “Es impresionante lo que hizo”, afirma el hombre que llegó a lo más alto en todos los concejos asturianos.