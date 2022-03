Al llegar al punto que separa Siero y Oviedo, frente al centro comercial Parque Principado, lo primero que hace el regidor Ángel García es una broma: “Quizá deberíamos expropiar el cartel de Ikea y poner ahí el nombre del municipio, que se vería más”, dice jocoso. No obstante, los paneles de señalización para dejar claros los límites entre ambos municipios en el acceso desde la zona de Colloto hacia el área comercial, que se instalaron ayer, son muy visibles. Hasta por el color verde intenso que sirve de fondo a las letras blancas con el nombre del concejo.

No caben dudas, la frontera esta clara: ahí se termina Oviedo. Y Parque Principado es de todos los asturianos, pero está territorio sierense. “Con la pandemia, nos dimos cuenta que el límite con Oviedo no estaba claro y generaba confusión”, explicaba el regidor sierense. Fue a raíz de los cierres perimetrales. Precisamente en ese punto, antes de llegar a las instalaciones del gigante sueco del mobiliario y la decoración, y justo después de la estación de tren (si se llega desde Oviedo)

“Ponemos un cartel, pero no porque vaya a haber otra pandemia, sino porque creemos que está bien que los ciudadanos sepan dónde están”, explicó el Alcalde, que utilizó constantemente un tono distendido durante el acto de colocación de los carteles. Quiso dejar claro, no obstante, que no es el único que se ha colocado, sino que hay otros carteles idénticos ubicados en el resto de puntos limítrofes con otros municipios circundantes. “Somos el concejo de Asturias que limita con más municipios”, reivindica el Alcalde. Así detalló que lo hace con Nava, Bimenes, Sariego, Oviedo, Llanera, Gijón, Villaviciosa, San Martín del Rey Aurelio y, cómo no, con Noreña, con el que tienen algunos conflictos por la delimitación de fronteras.

Pero este cartel va “más allá de conflictos”, es cuestión de información al ciudadano. Aunque también están para poder decir “esto es Siero, pasaporte”, bromea, de nuevo, el regidor.