La rutina de Silvino Fernández, de 74 años y residente del ERA de Pola de Siero es bien sencilla: le gusta salir a caminar, escuchar pasodobles y boleros en su radio negra con pegatinas de bananas en "Carrusel FM" , bajar a la cafetería a leer la prensa y socializar todo lo que puede. Aunque desde hace dos años, que fue cuando llegó la pandemia, el aburrimiento se había colado por las esquinas de su vida, porque el virus le impidió ver a una gran mayoría de sus amistades. Hoy por la mañana, de golpe y porrazo, se terminó: volvían a abrir el Hogar de Pensionistas de Pola de Siero, del que también es socio. "Yo al mediodía bajaba a echar la partida: jugaba al tute y a la brisca, por ejemplo", cuenta, en la cafetería, donde se ha encontrado a Indalecio Ordóñez, que es socio del hogar desde hace ocho años, no es "muy de baraja", pero disfruta de tomarse el café por las mañanas en el ERA y, si puede, de vez en cuando, echarse unos bailes.

"Los Hogares de Mayores han sido una parte muy afectada, porque su actividad cesó completamente. Para ellos es un punto de encuentro, un lugar para socializar, de diversión y acompañamiento porque muchos de ellos viven solos", indicaba el alcalde de Siero, Ángel García, celebrando esa reapertura. En Siero hay 9 centros, de los cuales dos ocupan espacio que no son de titularidad municipal y pertenecen al Principado. Y, mientras que los restantes ya se pusieron a funcionar hace meses, quedaban dos, de los más importantes, que seguían cerrados, entre los que se encontraba el que está en el bajo del ERA de la Pola: "Después de insistir, desde la gerencia del ERA han tenido la consideración de abrirlo". En ese centro, señalaba, han sufrido un "retraso", pero es "comprensible" por la naturaleza del mismo: conviven residentes internos y personas ajenas.

Ese sufrimiento lo pone en datos la presidenta de la Asociación de Pensionistas Intermunicipal del Carmín, María de la Paz Canga: se perdieron una gran cantidad de socios, por fallecimiento. Pasaron mucho miedo, pero ahora vuelven con ilusión, y con ganas de "recuperarlo todo": ganchillo, los talleres de informática, de memoria, de podología y de ganchillo. "Hay muchos que se han quedado por el camino, pero quedan otros que estarán dichosos de leer el periódico, echar la partida, y criticar al Alcalde", comentaba el regidor. Pero sobre todo, como indicaba Canga, para muchos "que viven solos", abrir el centro les "da posibilidades" de ir a tomar el café, aunque sea, porque muchos, por miedo, dejaron de hacerlo.

Ordoñez, por ejemplo, llegaba ayer, por primer día, desde Carbayín Alto a tomar el café. No dejó de hacerlo durante estos dos años, pero no le prestaba tanto. "Venía aquí, tomaba algo y comía el pincho", decía. Su tertulia, que son entre 18 y 20 amigos, siguieron quedando en otra parte, porque "las amistades hay que preservales, no se puede andar todo el día riñendo". Y, por eso, estaban deseosos de la reapertura. "Es que en Siero, el 20% de la población son mayores de 65 años", explicaba el regidor.

Enrique Fernández, a sus 92 años, sin embargo, no tenía claro que hoy volvía a reabrir el centro. Solo estaba satisfecho porque le visitaron sus dos anteriores cuidadores, Carlos Álvarez y Oscar Etxebarria, y se dedicó a contar anécdotas de cuando iba "de tarrasca". "Póngome la máscara para ser más feo", bromeaba sobre las mascarillas - medida de seguridad, junto al gel hidroalcohólico para acceder de nuevo al Hogar. Y recordaba el baile de Valbona, en Bobes, o cuando escapaba a tomar unos vinos a Noreña (aunque ahora ya no bebe). Una vez, incluso, se escapó de su casa, se quedó atascado en el barro y nadie le encontraba. "Vamos a cantar una", decía alegre. Y, de fondo, sonaba también la radio de Silvino, como si la música acompañara la celebración de la reapertura del Hogar de Pensionistas de la Pola.