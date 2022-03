La Polesa (Reny Picot) cesa su histórica actividad lechera en las instalaciones de Granda. El presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), Francisco Rodríguez, confirmó ayer este extremo a LA NUEVA ESPAÑA y aseguró que la treintena de empleados que tiene la planta “serán reubicados en las mismas condiciones en Anleo (Navia), donde se va a iniciar una nueva línea de negocio”. Rodríguez no quiere desvelar aún cuál será esa actividad –“por no dar pistas a la competencia”, afirma– pero detalla que la idea inicial era que en Siero se sustituyera el envasado de leche líquida, “un negocio que ya no nos interesa”, por esa nueva línea de negocio que, finalmente, se va a desarrollar en el concejo naviego.

El presidente de la firma no cree que la planta sierense vaya a cerrar sus puertas de manera definitiva. “Tenemos que ver qué uso o qué nueva línea de negocio puede tener cabida allí”, apunta. A la espera de que llegue ese momento, Rodríguez garantiza que el cierre de La Polesa no conllevará despidos. “A todos los trabajadores se les ofrecerá reubicarse en Anleo en las mismas condiciones que tienen. Si alguno no acepta, por situación geográfica, se buscarían soluciones”, expone el presidente de Ilas, dejando claro que “no se aplicará un expediente de regulación de empleo (Ere) a la plantilla en ningún caso”. Costes La planta se ha visto afectada por la carestía de los combustibles y de la electricidad, aunque este problema no ha sido el motivo que ha llevado a abandonar el envasado de leche en Siero. “Estamos haciendo números con la energía. Es una barbaridad, pero eso nos afecta a todos por igual. La razón de este cambio no tiene nada que ver con la energía. Simplemente, hacíamos leche líquida y ese asunto ya no nos interesa para nada”, recalca el máximo mandatario de la firma. A la tendencia positiva en el concejo de Siero con la llegada de empresas de manera casi semanal se le oponen los cierres de Eroski en Parque Principado y, ahora, de La Polesa en Granda. En el primero de los casos, el balance será más negativo, ya que parece complicada la reubicación de los trabajadores, a pesar de los intentos del alcalde, Ángel García. La firma lechera sí que tiene un plan para conservar los empleos, aunque sea fuera de Siero. A pocos metros de donde La Polesa lleva operando desde hace medio siglo, el polígono industrial de Bobes continúa su crecimiento imparable. Con Amazon cerca de finalizar su proyecto, ya se cuenta con la instalación de Alimerka y, también, con una gran estación de servicio.