Los niños de la escuela de Aramil, integrada en el CRA de Viella, disfrutaron hoy de una primera hora de clase muy especial: la edil Aida Nuño, responsable de Desarrollo y Promoción Económica, Patrimonio, Servicios Públicos Digitales e Innovación del Ayuntamiento de Siero visitó el centro revestida de su otra faceta: la de deportista, exciclista en activo y campeona de ciclocrós. Los once alumnos del centro tuvieron la oportunidad de ver de cerca una de la bicicletas con las que competía hasta hace muy poco, así como de plantearle sus inquietudes sobre el deporte y la política.

"¿Además de ser concejala, qué más vas a hacer'"? , le plantearon los chiquillos. "Pues soy directora de un equipo de ciclismo femenino en la categoría de élite", les explicó Nuño, después de recordar que "yo era una niña normal de Hevia que se crió usando la bici para bajar a ver a mis amigos, y copiando a mis hermanos mayores que también competían". Y antes de indicar ante la curiosidad de los críos que "nunca pensé acabar en política, pero me lo propusieron y me pareció interesante para aprender y para poder hacer cosas por el concejo".

Nuño les mostró la bicicleta, "entera de carbono para que pese poco", y les explicó cómo las carreras de ciclocrós se disputan "en invierno, en circuitos con barro y con obstáculos a los que damos varias vueltas". Un deporte que "afortunadamente no me ha causado grandes lesiones" y que, en cambio, "me dio la oportunidad de viajar y de conocer muchos países, como China o Estados Unidos, cuando aún era muy jovencita".