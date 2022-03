El grupo Municipal de Ciudadanos Siero reclamará en el Pleno la puesta en valor del Palacio del Marqués de Santa Cruz de Marcenado, en la Pola, y la reapertura de la Oficina de Turismo, dado que la “Casa Jardín” polesa, como también se denomina a este edificio del siglo XVII, “apenas cuenta con iluminación y resulta peligroso para los viandantes que se acercan hasta allí”. “Tampoco dispone de iluminación ornamental alguna ni de cartelería descriptiva para los visitantes”, añade la formación.

Ciudadanos explica que se traslada esta propuesta al gobierno local fundamentalmente por motivos de seguridad, pero también “por la necesidad de poner en valor este elemento histórico y patrimonial”. Plantean iluminación ornamental led e información en el exterior, “elementos que queremos que se hagan extensivos a otros espacios representativos de la capital”, dijo la edil Mapi Madrid.

Otro de las razones que apunta la concejala para solicitar que se mejore la iluminación es que "siendo un edificio que incluso sobrevivió a la Guerra de la Independencia, debería dársele la importancia que se merece y que tanto los sierenses como los visitantes conozcan su existencia". “Resulta sorprendente que muchos vecinos de Siero no conozcan este edificio, ni su nombre, ni la historia que lo rodea”, señala Madrid, que añade que en más de una ocasión ha pretendido reunirse con asociaciones del concejo o particulares en el palacio “y la mayoría de la gente no sabía a qué edificio me refería". "Es básico que todos conozcamos los hechos históricos de nuestro concejo y los edificios emblemáticos que nos acompañan en nuestro día a día”, apuntó la edil.

Además, la edil sierense llevará al pleno la reapertura de la Oficina de Turismo que alberga la "Casa Jardín", con la certeza de que contribuirá a reactivar turísticamente el concejo. “El primer paso sería contar con una adecuada iluminación que rescatara de la penumbra el Parque Alfonso X y el fantástico edificio que lo preside, de forma que quienes transiten por él, lo hagan con total seguridad y tranquilidad”, concluye Madrid.