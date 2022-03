La despensa se mantiene fresca en la plaza de Pola de Siero: repunte en la venta de verduras ante la escasez en los supermercados

La despensa de Siero se mantiene fresca en el mercado de los martes. La huelga de camiones está causando estragos en muchos supermercados, pero los puestos de los vendedores de los soportales de la plaza de abastos de la Pola permanecen bien surtidos. Y aunque se ha notado un repunte en la venta de algunos de los productos de la huerta que empiezan a desaparecer de los estantes de las medianas superficies, los hortelanos lo tienen claro: “Hay poco ambiente de ventas, se nota que la gente tiene miedo a gastar por la situación que estamos pasando”.

Así lo aprecia Miguel Martínez, que lleva 30 años acudiendo a la plaza a vender verdura para plantar, junto con algunos productos para el consumo directo. “Hoy volaron las cosas que traje, yo creo que es porque en el supermercado se agotó todo a primera hora”, señalaba el vendedor. Y además de las verduras para consumir, también hubo buena venta de hortaliza para plantar. “Es la época de poner en marcha la huerta y la gente viene a comprar para ello. Y también se nota que hay gente nueva que a lo mejor está empezando a cultivar este año por la situación que estamos viviendo, pero en general noto que si antes llevaban una docena, ahora se apañan con media”, explica Martínez, que despachó durante toda la mañana “a la clientela habitual y sin demasiada venta”.

Junto a él María Encarnación Vallina, de La Carrera, sí apreciaba que “igual la verdura se está vendiendo un poco mejor, a primera hora ya me llevaron muchas cosas”, explicaba rodeada de algunas docenas de acelgas, lombardas y berzas. “Los limones los vendí muy rápido, me dijeron que en un supermercado aquí en la Pola no había nada y a lo mejor por eso está viniendo más gente”, señala, con la esperanza de que “el campo repunte un poco porque falta nos hace, trabajamos mucho y damos de comer a la gente aunque no se den cuenta”. Como ella, su vecina Vanessa Tamargo espera que “se nos ponga un poco en valor, ya hay gente preguntando por redes sociales dónde se puede conseguir producto fresco y aquí lo hay”.

En otros puestos las ventas iban “al ritmo de siempre, la verdad es que el mercado de la Pola bajó mucho con la pandemia, la gente que venía dejó de venir por miedo y está costando que se recupere”, sostiene Celia Vallina, de San Miguel de la Barreda, que no ha notado un incremento de las ventas por la escasez de producto en otros establecimientos. “Vendemos más o menos como siempre, y hace tiempo que no es mucho porque la gente primero tenía miedo por el covid y ahora hay miedo a gastar con la subida de precios”. Los huevos frescos de gallinas de casa son de los productos que mejor se están vendiendo, pero quizás para que todo experimentara un tirón de ventas en la plaza “habría que pensar en que los mercados fueran por la tarde, ahora hay gente que está trabajando y es complicado que puedan venir a comprar”.

Eloy José Llaneza, de Valdesoto, mantenía el puesto bien surtido de verduras a media mañana, con ventas a “los clientes de siempre, y la gente compra menos. Hay poco ambiente en general, antes se notaba la cuesta de enero, pero ahora es enero todo el año”, bromeaba a la espera de que las cosas puedan ir mejorando, aunque “de momento la cosa no tiene buena pinta”.

Las vendedoras de los puestos aledaños apostaban por “una huelga general, porque si no paramos todos no hacemos nada, a nosotros también nos cuesta dinero traer los productos al mercado y las medidas de ayuda están tardando mucho”, afirmaban, con los tomates y los pepinos como productos más demandados: “Debe ser que ya no hay en otros sitios, pero en general llevamos dos o tres meses con poca gente, y ahora menos aún”.

No obstante hay quien opta por hacer acopio del producto de venta fresca “por lo que pueda pasar”. Mercedes Solares fue una de las clientas que ayer llevaron a casa “un montón de cosas, porque tengo miedo a que empiecen a escasear y en los supermercados ya hay productos que faltan”, explicaba mientras negociaba con María Luisa Álvarez la venta de unos huevos de oca. “Hoy hay poca venta, entre el miedo a gastar y que estamos a finales de mes se nota. Otros días ya no tenía ni un solo huevo a esta hora, la gente los compra para hacer repostería porque salen muy buenos, pero hoy está costando vender”, resumía la hortelana.

Así que “quien quiera tiene producto fresco, el problema es que la gente no quiere gastar, no es tanto por que no haya en las tiendas sino por una cuestión de ahorro”, explicaba María Luisa Álvarez. A última hora hubo excedente, a la espera de poder llevar la mercancía a otros mercados. “A lo mejor dentro de unos días la gente nos compra más a nosotros, si sigue la huelga y no hay dónde comprar”, indican los vendedores. Ayer, el único que no acudió al mercado poleso fue el frutero. “Se ve que no consiguió mercancía”, aventuraban sus compañeros. En la huerta, en cambio, las berzas crecen aunque no haya camiones.