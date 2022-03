El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Fresneda, que entró en funcionamiento este curso, está a tope. “Cada día recibimos un montón de llamadas de personas interesadas en matricular a sus hijos en nuestro instituto, de toda Asturias y hasta de fuera, de toda España”, explica la directora, Isabel Rivera, ante el aluvión de familias que quieren tener a sus hijos en el centro.

“Es nuevo, en una ubicación ideal, en un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos... Son muchas las ventajas y la gente está deseando que los chavales puedan estudiar aquí”, indica Rivera, antes de recordar que “solo damos cobertura a la urbanización”. Así que cada día son muchos los que ven cómo tienen que renunciar a “un instituto público muy demandado por todo lo que ofrece”.

Ciñéndose solo a la urbanización, “se va a llenar todo, estamos con línea tres y se va a mantener el curso que viene”, apunta la directora, con una matrícula en la actualidad, solo con alumnos de primero de la ESO y primero de Bachillerato que son los que pusieron a funcionar el centro, de 121 alumnos. Para el curso que viene y aún sin cifras, se espera no obstante que se añadan otros tantos escolares, una vez que los actuales pasen a segundo curso. “Llenamos seguro, están los grupos a tope, y a diario atendemos decenas de llamadas a las que tenemos que decir que no, porque nos llaman de Siero, de Oviedo, de Gijón, de zonas que no cubrimos”. El incremento de población en La Fresneda en los últimos años hace prever que no falten alumnos. La urbanización se ha extendido hacia la zona norte y cada vez más familias con hijos en edad escolar eligen esta céntrica zona para vivir, muchas veces motivados por la existencia de un nuevo instituto que ofrece instalaciones nuevas en un entorno tranquilo, en el que pueden desarrollar numerosas actividades.

De hecho, ayer mismo los alumnos se aplicaron, por turnos, en la creación de un huerto en la parcela del Centro de Estudios de la localidad, justo enfrente del instituto. Se trata de un proyecto que, como señala Lucía Ríos, la responsable de la empresa Cohuertas y encargada de organizar los talleres, busca que los chavales “apliquen todos los conocimientos que van adquiriendo en el aula de una manera práctica”. Porque los bancales elevados en los que los estudiantes cosecharán sus propias verduras sirven también para “que practiquen Matemáticas, porque hay que medir, o Lengua, por los nombres de los cultivos, y Física, Química, Biología, Economía y hasta Filosofía”, sostiene Lucía Ríos.

Para ello los alumnos se pusieron manos a la obra con metro y rastrillos, antes de echar el compost en los bancales y de crear semilleros que permitan hacer crecer “los cultivos de la temporada de primavera: lechugas, tomates, pimientos, calabacines, zanahorias...”. Con lo que cultiven “podemos hacer un mercadillo o donar los alimentos a quien lo necesite”, pronostica la directora.

Y los chavales, encantados de poder experimentar una clase diferente al aire libre. “En mi cole anterior en Lugo de Llanera teníamos un huerto y me gusta mucho cultivar, me parece una gran idea poder hacer esto”, señalaba Adriana Cosío, encargada de tomar nota de las dimensiones de los bancales. Mientras tanto, Gonzalo Martín y Borja Arias medían con un metro para calcular cuánto compost necesitarán para sus verduras. “A mí no me gusta mucho, pero hay que probar y hacer un poco de todo”, reconocía Gonzalo con un mandil bien colocado para no mancharse de tierra.

La iniciativa, además, “es toda una experiencia en estos tiempos en los que todo el mundo está pensando en tener su propia huerta”, señalaba el concejal de Hacienda de Siero, Alberto Pajares, quien quiso poner en valor la colaboración municipal al ceder la finca para este proyecto: “Es una forma de colaborar con el centro, que como es muy joven a veces necesita que echemos una mano y es beneficioso para todos”.

En pocos meses, hasta finales de curso, los alumnos del instituto verán crecer sus frutos tras varias sesiones de trabajo. La siguiente, después de preparar la tierra, servirá para sembrar. Toda una lección en vivo y para el futuro.