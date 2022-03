“La educación es la mejor herramienta para la convivencia y la integración”

Domingo Gabarri (Oviedo, 1965) es graduado en Derecho, exvendedor en la plaza de El Fontán y, desde hace poco, escritor con grandes ventas en plataformas digitales. Esta tarde presenta su libro “Nazis y gitanos” en el Centro Polivalente Integrado de Lugones (20.00 horas) con un mensaje claro: “La educación es la mejor herramienta para la integración”.

–¿Cómo surge la idea de escribir esta novela?

–Fue un trabajo que hice durante la pandemia. Después de conseguir graduarme en Derecho pensé que podía escribir un libro para volcar en él preocupaciones referidas a la educación, a la falta de integración, al desconocimiento.

–¿Por qué ese título?

–A primera vista puede parecer un poco impactante, pero creo que no lo es. Habla de los nazis y de los sufrimientos de los gitanos en los campos de exterminio. No hablo tanto de los que murieron, porque esos datos cualquiera los puede encontrar en internet a poco que busque. En realidad este libro pretende hacer que el lector se enganche y no sepa hasta el final qué va a pasar.

–Pero hay una base real...

–Sí, en el libro se narra la época de la invasión nazi de Francia y hablo de cómo las tropas invasoras necesitaban mulas de carga. La amistad entre Hitler y Franco lleva a que los alemanes vayan a un pueblo del País Vasco en un busca de una familia gitana que trata en este tipo de animales y se los llevan a todos a Limoges. Al final sólo queda una superviviente, la abuela del protagonista, llamado Pablo, y la historia se centra en la venganza que emprende años después para dar caza al monstruo de las SS que permitió la masacre de su familia. Pero al final también es una novela romántica.

–¿Cuál es la lección?

–Que la sed de venganza se acaba cuando aparece el amor hacia una mujer. El amor es capaz de diluir el odio y con ello quiero lanzar un mensaje de integración a la sociedad. No se trata de herir sensibilidades, sino de curar las heridas.

–¿Queda mucho por hacer en la integración de los gitanos en la sociedad?

–Yo creo que sí, debemos transmitir la idea de que interactuar, conocer al otro, es la clave para la unidad y para alejar la desconfianza. No todo es como la gente se imagina. Yo estudié la carrera después de mayor, mi hija casada está haciendo segundo de Magisterio y tengo tres sobrinos en la Universidad, pero faltan profesores gitanos que den ejemplo y que abran el camino en todo el sistema educativo.

–Usted habla mucho de la mediación...

–Efectivamente, me gustaría poder ayudar cuando en los centros educativos se dan problemas porque hay chicos gitanos que no quieren estudiar, me gustaría hablar con ellos.

–¿Qué les diría?

–Les diría que la educación es la mejor herramienta para la integración y la convivencia.