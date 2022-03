Lugones acaba de ponerse verde

“Lacito” es uno de los últimos árboles plantados ayer en Lugones a través de la iniciativa “Minibosques”, puesta en marcha por LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Siero para plantar 618 ejemplares en diversas zonas de la localidad. La de ayer fue la última oportunidad para plantar y apadrinar un árbol, con ayuda de la empresa organizadora, en la zona verde de los Bloques Sindicales. Alejandra Peña, ovetense de siete años, no quiso dejar pasar la oportunidad de plantar su propio ejemplar. Se trata de un acebo al que ha bautizado como “Lacito”, porque tiene pensado volver cada Navidad para adornarlo con lazos y luces. Junto a ella se encontraban su abuela Charo García y su madre, Arancha Rodríguez. “Es una iniciativa preciosa, me enteré por los compañeros de trabajo y no dudamos en venir”, señalaba la madre, encantada de poder colaborar con una iniciativa medioambiental que “hace mucha falta”. Ahora podrán ver su árbol cada vez que pasen por la calle en coche. “Seguro que nos saluda”, aventuraba la pequeña ovetense.

Como ella, Irene Alonso acudió a la cita acompañada por sus padres, Fran Alonso y Mónica Fernández. A ella le tocó un tejo que “vivirá muchos años” y que “vendré a ver a menudo para comprobar cómo crece”. Su familia está concienciada con el cuidado del planeta. Ella cree que es muy necesario plantar árboles “para que vengan los pájaros y vivan muchos bichitos”. “En Lugones tenemos un problema de contaminación y es importante que haya vegetación para tener aire limpio”, explica Mónica Fernández. Las primas Noa Blanco y Yaiza Redondo colocaron a su árbol sendos cartelitos indicativos, para dejar claro que ese ejemplar fue plantado por ellas. Se dieron mucha maña a la hora de tapar las raíces, “porque mi abuelo tiene huerta y ya lo he visto hacerlo”, señalaba Yaiza. “Cuando lo vea me pone un sobresaliente “, afirmaba muy seria. En concienciación y cuidado del planeta ya tienen una matrícula de honor. Con esta actividad se ha dado por finalizado un proyecto que ha llevado a Lugones una intervención global para repoblar con más de 600 árboles las zonas verdes de la localidad. Los participantes, que se inscribieron para ello en la página web del periódico (lne.es), tienen, además de la satisfacción de haber plantado sus propios ejemplares autóctonos, una fotografía de recuerdo del evento que se les entregará en los próximos días. Un diploma a la sensibilidad para con la naturaleza.