La Fiscalía del Principado de Asturias ha elevado a 12 años de prisión la petición de condena para el procesado por clavar un cuchillo jamonero en el ojo derecho a su pareja durante una discusión en la casa que compartían en Siero. El Ministerio Fiscal considera que el procesado actuó como consecuencia de su concepción del hombre como un ser superior a la mujer y, además de la agravante de parentesco, entiende que concurre en los hechos la agravante de desprecio de género. El juicio oral, que comenzó el pasado día 17 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, finalizó hoy y quedó visto para sentencia.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado (nacido en 1970) mantuvo una relación sentimental con la víctima, que se inició en enero de 2018, conviviendo en Siero. Desde el comienzo de la relación, el procesado comenzó a mostrar una actitud violenta y controladora respecto a su pareja, menospreciándola e insultándola, lo que ella atribuía a un consumo excesivo de alcohol.

En esta situación, como consecuencia de su concepción del hombre como un ser superior la mujer, el procesado llevó a cabo los siguientes hechos:

Sobre las 22.45 horas del 14 de febrero de 2018, cuando ambos se encontraban en el domicilio que compartían, se inició una discusión entre ellos, durante la cual el procesado propinó a la víctima una fuerte patada en la espalda, dejándola inmóvil, por lo que la mujer llamó por teléfono a una ambulancia. El procesado, que continuaba insultándola, fuera de sí, creyendo que la agredida había avisado a la Policía, cogió un cuchillo jamonero y se lo clavó en el ojo derecho.

El procesado no permitió la entrada de los sanitarios que acudieron a la vivienda, y la víctima no acudió hasta el día siguiente al HUCA para ser asistida de sus lesiones, que consistieron en perforación ocular con hemorragia vítrea y de cámara anterior, que requirieron para su sanidad, además de asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico, revisiones y controles médicos. El tiempo total de curación fue de 80 días, de los que 14 estuvo hospitalizada. Tras el alta hospitalaria, debido a la mala evolución, desprendimiento de retina y no percepción luminosa, se procedió a la visceración del ojo derecho con implante de bola de Medpor, tras lo cual se realizaron controles para la adaptación de la prótesis ocular. Le restan como secuelas pérdida de visión del ojo derecho y prótesis ocular en el mismo.

Como consecuencia de estos hechos, la agredida sufrió ansiedad, que persiste hasta el día de hoy.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones del artículo 149.1 del Código Penal. Concurre la circunstancia agravante de parentesco y la de agravante de género.

Y solicita que se condene al procesado a 12 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros durante 13 años, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período de tiempo.

El abono de las costas procesales.

Por vía de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la denunciante con 3.720 euros por las lesiones, con 6.000 por las secuelas y con 3.000 por daños morales; y al SESPA, con la cantidad que se acredite por los gastos de asistencia sanitaria prestada, más los intereses legales correspondientes.