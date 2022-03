De Carla y Cleo: estas son las chicas del presente y del futuro del motor asturiano que se entrenan en Siero

Carla Álvarez solo tiene 25 años, pero en esta cita de dos celebrada en el Circuito de Asturias, en Siero, es la veterana. Una especie de hermana mayor. La que tiene experiencia e intenta transmitirla. “Le diría que aproveche su deporte, que es una pasada tener una pasión así en tu infancia, porque luego te dará muchas cosas en tu vida”.

Carla, piloto de rallyes, gijonesa, se lo dice a la joven motorista Cleo Marrón Díaz, ovetense de 8 años, campeona de supercross de Asturias y subcampeona de motocross de la región. Las dos son el presente y el futuro del automovilismo femenino de Asturias. Cleo, dicharachera, acepta los consejos de Carla mientras carga con su moto, una KTM de 65 cc, y cuenta su historia. “Mi padre pilotaba en rallyes, pero a mí me gustaban las motos. Pedí una moto a los Reyes Magos y me la trajeron, era una Yamaha. Luego fui a una carrera y empecé a correr”. Precisamente por la afición a los rallyes del padre de Cleo, Francisco, la jovencísima piloto, que estudia en Siero, en el colegio La Ería de Lugones, conoció a Carla hace tiempo. “Que tu deporte sea tu pasión implica sacrificios. No se tiene tiempo para todo, dejas de ir a cumpleaños de amigos por entrenar y tienes menos tiempo libre”, explica la gijonesa, que es ingeniera de Telecomunicaciones, corre para el equipo Guppy-Asturdai y acude el encuentro con su Hyundai Kona, un coche eléctrico.

Carla quedó recientemente subcampeona en la clasificación nacional del Campeonato Nacional de Energías Alternativas y tercero en el ranking mundial.

Pese a la diferencia de edad, las dos pilotos tienen similitudes. Cleo es la comidilla de su clase y Carla lo fue en su momento. “En el cole me dicen que estoy loca con el tema de las motos, pero es que yo de mayor quiero ser profesora de motocross. Cuando gano un trofeo tengo que llevarlo a clase y enseñárselo a mis compañeros”, explica la motorista, que dice muy segura que quiere ser “profesora de motocross”. Carla se ríe y en parte se ve reflejada en la joven pupila. “Recuerdo todo de mis inicios, yo no tenía que llevar los trofeos, pero sí me preguntaban mucho los profesores y alguna vez vimos vídeos de carreras de karts en clases”, replica Carla. Detrás de las automovilistas está el apoyo familiar. Cleo lo explica así: “Yo decoré la moto y mi padre me puso los patrocinadores”. Carla le responde asombrada: “¡Pues tienes bastantes!”. Las dos pilotos se despiden, se desean suerte y esperan verse pronto. “Que ganes mucho”, le desea la mayor. “Lo intentaré”, se despide la pequeña.