“Siento como parte de la familia a mis pacientes de El Berrón”

Federico Enterría (Llanes, 1953) ha sido el médico de hasta tres generaciones de vecinos de El Berrón (Siero) en los últimos veintidós años. El próximo sábado recibirá un homenaje, bien merecido, por parte de sus pacientes y amigos. Será nombrado “Berronés del año” de la asociación Amigos de El Berrón en el transcurso de una cena. Reconoce estar “muy emocionado”. “Sólo traté de hacer mi trabajo y se ve que no me equivoqué mucho”, afirma.

–¿Cómo recibe este homenaje?

–Antes de la pandemia ya me comentaron que se había proyectado este homenaje y la verdad es que estoy un poco nervioso y emocionado. Yo no sabía en realidad que estaba haciendo un gran servicio. Estaba haciendo el servicio de un funcionario cualificado, pero al parecer no me equivoqué mucho y por eso me hacen este homenaje.

–¿Qué fue lo primero que pensó cuando llegó a El Berrón?

–Yo venía del hospital, de formarme como MIR, y después pasé por Mieres. De ahí, directamente a El Berrón, donde me quedé de forma definitiva. Me pareció un destino fantástico. Yo viajaba mucho en tren desde Llanes a Oviedo y esta localidad me parecía un cruce de caminos, un pueblo del Oeste, pícaro, de gente llegada de otros muchos pueblos de Asturias y de España, de gente que vivía y dejaba vivir. No había estructuras atávicas de familias, ni de apellidos ni nada de eso. El Berrón siempre me enamoró.

–¿Cómo define a sus pacientes de El Berrón?

–Sobre todo, son gente que vive su vida y no se mete en la vida de los demás. Han sido buenos pacientes. En general, no han sido muy latosos (risas).

–Con todos estos años de ejercicio tendrá miles de anécdotas...

–Pues sí. Han dado para mucho. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el recuerdo de que, como El Berrón es un cruce de caminos, cuando la gente enfermaba en el tren llamaban al médico y había que ir a atenderlos al mismo vagón. Es una situación simpática, un poco como en el salvaje Oeste. Paraban el tren y yo me subía para atenderlos. También hubo accidentes de tráfico que tuve que atender. Me llamaban e iba a lo que hubiera que solucionar.

–¿Cómo valora su vuelta temporal al trabajo en pandemia?

–Me llamaron y, como es una profesión bonita y un trabajo genial, no me importó. Sentí que había que echar una mano. Al final, aunque iba para labores de administración, inevitablemente tuve que pasar consulta, porque siempre falta alguien y los pacientes estaban encantados. Siempre tuve muy buena conexión con ellos y un trato muy llano, horizontal. Por eso creo que ellos se encuentran bien conmigo. Y yo con ellos, desde luego.

–Pero ahora ya goza de nuevo de la jubilación...

–Sí. Ahora ya no vuelvo. Ahora a andar en bici por La Fresneda, donde vivo, y lo que pueda por la montaña, que era más montañero de lo que soy. Las rodillas ya duelen un poco y me cuesta bajar. Y también ejerceré como abuelo, aunque en la distancia. Mis nietos están en Chamonix (Francia) y voy a verlos de vez en cuando.

–¿Qué mensaje quiere transmitir a los vecinos?

–Que siempre me sentí con ellos en familia, que tengo hacia ellos muy buenas emociones. Son próximos, los encuentro por la calle y me sé la historia del abuelo, del padre y del hijo. Son para mí como de la familia.