“Hay un paralelismo entre el lenguaje que habla la física cuántica y el poético”

María García Díaz (Pola de Siero, 1992) participa esta tarde en el Poex, el festival de poesía que se está celebrando en Gijón. Será a las 17.00 horas en el Toma 3, con la lectura poética de “Suave la matriz” y “Ye capital tolo que fluye”, su última obra, de Editorial Ultramarinos, que cuenta con los editores Unai Velasco y Andrés Catalán, y con Xaime Martínez de traductor. Graduada en Física y estudiosa de Física Cuántica, la poesía es uno de sus refugios; los premios la avalan y la crítica del público aún más.

–¿Qué tiene de especial su última obra?

–A menudo se concibe al autor como artífice único de un libro y se olvida la labor silenciosa y los cuidados procurados por otros agentes igualmente valiosos. “Ye capital tolo que fluye,”, por su estructura bipartita (la obra en asturiano y su preciosa traducción al castellano se presentan en dos partes separadas y autónomas) y por lo exquisito de su edición, pretende restablecer la horizontalidad perdida entre autores, traductores y editores y reivindicar, así, el carácter coral de toda producción.

–Alterna libros escritos en castellano con el asturiano. ¿En qué lengua se siente más cómoda escribiendo?

–En realidad, el criterio para decidir el idioma de una obra es puramente matemático: tiene que satisfacerse que el 50% de los libros que haya escrito estén en castellano y el 50% restante, en asturiano. Supongo que es mi manera de mostrar la misma cantidad de respeto y cariño por cada lengua.

–¿Qué opinión le merece la cooficalidad del asturiano?

–Pienso que cada lengua es un instrumento de conocimiento único e irrepetible y que el mundo actual no solo no está en condiciones de permitirse perder ninguna, sino que debería cultivar cada una de ellas de manera activa. Cultivar una lengua significa cultivar unas ciertas estructuras de pensamiento, una mirada única sobre la realidad. Cuantas más lenguas, más mundos posibles, más imaginarios y más formas de vida posibles. Ideas, en este sentido, es precisamente lo que no nos sobra. Creo que la cooficialización de una lengua es la manera más viable de favorecer este cultivo activo tan necesario.

–Sus poemas son muy breves, ¿ese laconismo es fruto de la depuración en el trabajo de escritura, de su relación con cuantos y fractales, o es que piensa que, diciendo menos, puede llegar a decirse más?

–Diría que tiene relación con las dos primeras cuestiones que apunta. Creo que, por un lado, esa tendencia a la condensación conceptual viene de la mano de la edad y, por otro, de la mano del oficio como física teórica, que acostumbra al cerebro a pensar con toda la precisión posible.

–¿Qué relación tiene la Física Cuántica con la escritura de poesía? Porque suena muy alejado...

–Los objetos de los que trata la física cuántica, como electrones que se encuentran en varios lugares al mismo tiempo, son imposibles de imaginar, por cuanto nuestra cognición se desarrolla conforme a un mundo macroscópico en el que están vetados ciertos fenómenos. Por ello, no se puede hablar rigurosamente de dichos objetos si no es a través de las matemáticas. Todo empleo del lenguaje natural para referirnos a los objetos cuánticos será necesariamente metafórico, y en este sentido podemos establecer un paralelismo entre el lenguaje que habla de la física cuántica y el lenguaje poético.

–¿Qué importancia tiene el Poex como espacio de intercambio entre poetas?

–Los festivales de poesía, como el Poex, así como todos los espacios de intercambio de conocimiento, tienen un papel social fundamental (también de disfrute) por cuanto propician el florecimiento de pensamiento nuevo, tanto entre poetas como entre escuchantes.