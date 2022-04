Agenda: consulta qué hacer hoy, 3 de abril, en Siero y en el resto de Asturias

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Horario: de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas. Fines de semana, festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas “Paca” y “Molina”, al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo. Por las actuales medidas de seguridad, solamente se puede entrar de dos en dos.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oviedo

Cine. El teatro Filarmónica acoge hoy a las 19.00 horas la proyección de la película “Vox Populi” del holandés Eddy Terstall. La entrada es libre hasta completar aforo.

Música. La formación infantil del coro “El León de Oro”, “Los Peques del León de Oro”, participará en el auditorio Príncipe Felipe a las 19.00 horas en la interpretación de “La Pasión según San Mateo”. La agrupación compartirá escenario con “Vocalconsort Berlin” e “Il Gardellino Baroque Orchestra”, todos ellos bajo la dirección de Marcus Creed.

Gastronomía. El edificio Rúa Quince, en el número 15 de la calle Rúa, acoge un mercadillo degustación de productos asturianos en el que participan 24 expositores de 12.00 a 21.00 horas bajo el título “Sello asturiano en el Oviedo Antiguo. Comer y beber” y que cuenta con la participación de 43 establecimientos hosteleros del casco histórico de la ciudad.

Museo de Bellas Artes. En la sala -1 del edificio de la ampliación del Bellas Artes se expone la muestra “María Jesús Rodríguez. En un abrir y cerrar de ojos”, hasta el 12 de junio, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 h.

Folclore en la calle. Las calles del Antiguo y el centro de la ciudad vuelven a acoger las actuaciones del programa de folclore en la calle entre las 11.30 y las 14.30 horas durante cada jornada el fin de semana y los festivos. La Banda de Gaitas “Naranco” y los grupos folclóricos “La Xordía” y “Filandón” serán los protagonistas de la jornada de hoy.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias. De miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Exposición “Camino Primitivo. Oviedo”. La sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 5) acoge la muestra “Camino Primitivo. Oviedo”, un recorrido en seis etapas que permite profundizar en el origen del Camino de Santiago en el Oviedo de Alfonso II. La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes solo para visitas guiadas (mínimo diez personas), que podrán hacer las reservas en reservascamino@lne.es o en el teléfono 985279737 de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas. Los sábados y domingos la muestra estará abierta para el público en general en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Porlier. La plaza Porlier acoge la exposición al aire libre “50 fotografías con historia”, que reúne instantáneas de grandes autores de la fotografía española. Hasta el 19 de abril.

Gijón

Teatro Jovellanos. A las 19.30 horas el Jovellanos acoge la representación de la obra A.K.A. (Also Known As). El precio de las entradas es de 15 euros.

Última jornada de Poex en Gijón. El certamen pone el broche de oro con el homenaje a Xosé Bolado, a 12.30 horas, en la Escuela de Comercio. A las 13.30 h, en Toma 3, lectura poética con Rosa Valle y Yasmina Álvarez. Y a las 19.00 h, en el Antiguo Instituto, Fernando Menéndez recita a Gamoneda con música de Chus Neira (Hammond) y Nacho Valencia (batería).

Feria del stock. El recinto ferial Luis Adaro acoge la 40.ª Feria del Stock, que finaliza hoy. Se desarrolla entre las 11.00 y las 21.00 h.

Días europeos de la artesanía. El Muséu del Pueblu d’Asturies acoge a partir de las 10.30 horas un curso sobre arreglos florales, títeres y cuero dentro de los Días Europeos de la artesanía.

Teatro de La Laboral. El teatro de la Laboral de Gijón acoge esta tarde, a partir de las 17.30 horas, la representación de la obra “Recuerdos”, de Adrián Conde”, que se enmarca dentro del ciclo “¡Vamos al teatro!”. Mejor Espectáculo para la Infancia en los premios “Oh!” de las Artes Escénicas de 2022. Se trata de un espectáculo dirigido al público infantil.

Jardín Botánico. De 11.00 a 14.00 horas se impartirá el taller para adultos “Pigmentos naturales y acuarela experimental” en el Jardín Botánico, impartido por Sergio Santurio. Se necesita inscripción previa.

Exposición en la Caja Rural. Hasta el 30 de abril está abierta al público la muestra de óleo sobre lienzo “La luz y el color”, de la artista María Félix, en la sala de exposiciones de la Caja Rural de Gijón (Paseo de la Infancia, 10). Está abierta al público de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 15 de mayo está disponible al público la exposición “Semblanza de Gijón. Pelayo Ortega dibujos”. De martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Patrimonio Arqueológico. El Antiguo Instituto ofrece en la sala 2, la muestra “Herencias. Patrimonio Arqueológico de Gijón”, con un recorrido sobre las herencias percibida, útil e identitaria de la ciudad. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Muestra de Avelino González. “De la beneficencia a la cuestión social” es el título de la muestra sobre el doctor Avelino González Fernández (1893-1978), que se puede visitar en el Antiguo Instituto hasta el 24 de abril en la sala 3. De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

El Muro Espacio Cultural. El Muro Espacio Cultural, ubicado en el hotel Abba, expone “Miradas y flores... y el mar”, de la artista mexicana afincada en Zaragoza Maribel Moratilla. Hasta el 8 de abril.

Avilés y comarca

Semana cultural “Julián Orbón”. La compañía “Larreal” actúa esta tarde, a las 19.30 horas, en el teatro Palacio Valdés. La actividad está enmarcada en las actividades programadas por la Semana cultural del conservatorio avilesino.

Orfeón de Castrillón. El orfeón de Castrillón retoma sus conciertos este 2022: hoy actúa después de la misa de las 12.00 horas en la iglesia de_Piedras Blancas, en Castrillón. Se trata de un concierto de música sacra con obras de autores como Tomás Luis de Victoria, Julio Domínguez, Arcadel, F. Guerrero...

Suena la Cúpula. Con “Retrato de mujer” de Samuel Diz. A las 12.00 h en la cúpula del Centro Niemeyer. Precio de las entradas: 6 euros.

Muestra de Víctor Moscoso en Avilés. “Moscoso Cosmos. El universo visual de Víctor Moscoso” invade la Cúpula del Centro Niemeyer. La exposición repasa la obra de uno de los creadores y diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX. La obra de Moscoso se extiende a carteles, portadas de discos, cómics, ilustraciones, fotografía, publicidad… Su estilo psicodélico impregna algunas de las imágenes más icónicas de la segunda mitad del siglo XX. La muestra puede verse hasta el 12 de junio. Horario: miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Cine en el Niemeyer. Se proyecta “Drive my car”, de Ryusuke Hamaguchi. A_las 20.00 horas. Entradas a 5 euros.

Patinaje. El colegio de Versalles acoge clases de patinaje en línea a cargo de monitores especializados. De 12.00 a 14.00 horas.

Ilustración en el CMAE. El centro cultural de la calle Llano Ponte de Avilés expone hasta el 24 de abril “Mitos del cine de terror”, del ilustrador Fernando Vicente. La muestra abre de martes a domingos, de 18.00 a 21.00 horas.

Gastronomía. El barrio avilesino de Llaranes celebra las VII Jornadas de la tapa. Participan tres establecimientos, hoy y mañana de 12.00 a 14.00 horas y de 20.00 a 22.00 horas. Organiza la Comisión de Festejos de Llaranes.

Elisa Cuesta se asoma a la “ventana” de la Factoría Cultural. La ventana audiovisual de la Factoría Cultural de Avilés (avenida de Portugal, 13) permite contemplar hasta el 3 de abril la obra de Elisa Cuesta (“Skeens-data selfie”). Hay proyección continua todos los días entre las 19.00 y las 22.00 horas.

Exposición “Carlos Berlanga. El eterno retorno” y “We are family!”. El centro cultural de la ría de Avilés acoge hasta el próximo 17 de abril la exposición que recupera la figura de Carlos Berlanga, icono de la cultura pop en España en los años 80 y 90, con una exposición que muestra obras nunca antes exhibidas, acompañadas por creaciones de artistas de su entorno como Guillermo Pérez Villalta, Sigfrido Martín Begué, Alberto García-Alix, o Alaska. Las obras pertenecen a la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo y a la colección de Pedro Almodóvar. Abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Cine en Lena. El teatro Vital Aza de Lena acoge hoy, a las 19.00 horas, la proyección de la película “El acontecimiento”. La entrada cuesta 4,5 euros. Los poseedores de la tarjeta municipal Juvelena Card pagarán un euro.

Tonada en Aller. El teatro cine Carmen, en Aller, será escenario hoy de una nueva ronda del Concurso de música y toná “Valles d’Ayer”, en el que se ride homenaje a Agapito Pombo. Comienza a las 12.00 horas.

Teatro en Mieres. El ciclo Texu (Teatru pa la xuventú) del Ayuntamiento de Mieres, sigue hoy en el Auditorio Teodoro Cuesta, a las 18.00 horas, con la representación de la obra “Campeones de la comedia”, de la compañía “Fun, fun comedy”.

Exposición de los premios “Lux”. La sala de exposiciones del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CIFP Cislan) expone una muestra fotográfica de los Premios de Fotografía Profesional “Lux” 2020. Estará abierta al público hasta el próximo 7 de abril.

Oriente

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario de visita de martes a jueves, domingos y festivos es de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. La Cuevona de Ardines se puede visitar sin coste adicional con la entrada al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, siempre que haya disponibilidad, ya que el acceso a la Cuevona de Ardines se realiza en pases con plazas limitadas.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de 10.00 a 17.00 horas y tendrá pase libre siguiendo las instrucciones del vigilante que opera en el entorno.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Teatro en Tapia. El auditorio de Tapia acoge hoy la obra teatral “El Crédito”. Comenzará a las 19.00 horas, con entrada libre.

Cerámica en As Quintas. La ceramista Cécile Brillet muestra en la sala de exposiciones As Quintas, de La Caridad “No tengo por qué subir al árbol”. De martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas. Estará abierta hasta el 30 de abril.

Bosque-jardín Fonte Baxa de Luarca. Está abierto de 10.00 a 18.00 horas. La entrada general cuesta tres euros. Hay descuentos para grupos de más de diez personas (dos euros) y un bono anual por 10 euros. Los menores de 14 años no pagan entrada.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil”, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”, que, entre otros cometidos, pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. El horario es de martes tarde a domingo mañana, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El museo permanecerá cerrado los domingos por la tarde, los lunes, y los martes por la mañana.