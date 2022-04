Enterría, “Berronés del Año”: “Solo hice mi trabajo como servidor de la sanidad pública”

Emocionado y abrumado. Así recibió el médico jubilado Federico Enterría el galardón “Berronés del Año” otorgado por la asociación Amigos de El Berrón. El acto de entrega fue ayer en Tiñana y con el homenaje se quisieron reconocer sus 22 años como galeno de El Berrón, donde hizo grandes amistades y cuenta con el cariño de sus pacientes no solo por ejercer con profesionalidad, sino por su cercanía y humanidad, que le hacían estar siempre pendiente de cada caso.

Alrededor de un centenar de personas acudieron al reconocimiento durante el que se le entregó una escultura de bronce, réplica de la del ferroviario obra de Luelmo que está instalada en el centro de la localidad. Enterría quiso, por su parte, lucir una gorra de ferroviario y colgarse un silbato para también honrar esta seña de identidad de la localidad, cruce de caminos y de vías.

“Estoy muy emocionado por el cariño tremendo que estoy viendo cuando yo solo me limité a hacer mi trabajo como servidor de la sanidad pública, que en estos tiempos hemos aprendido que es tan importante porque nadie tiene salud si no la tiene el vecino”, afirmó Enterría, natural de San Roque del Acebal, en Llanes, aunque es vecino de Siero. El galeno, que volvió como refuerzo durante la pandemia del coronavirus al ejercicio médico, destacó ayer que lo más bonito de su profesión “es la empatía” con la gente “y lo que es menos bonito es que te llevas los problemas de los pacientes a casa, es como tirar una moneda al aire que no sabes donde va a caer”.

Y así lo ven también sus pacientes. Uno de ellos, Vicente Gutiérrez, le definió como “una persona entrañable que sabe escuchar, ese médico de toda la vida que se compromete e intenta ayudar”. También José Ramón Díaz destacó la “atención amable” de Enterría y su capacidad para poner solución a cualquier problema”.

Además, durante el homenaje, el presidente de “Amigos de El Berrón”, José Luis Díaz, dijo que los vecinos están “muy orgullosos” de Enterría, “quien ha dejado una huella imborrable entre todos nosotros”.

También su amigo, Álvaro Álvarez, intervino para poner de relevancia que el homenajeado ha aplicado siempre la medicina “con una perspectiva humanista, con pasión y alma”. Una trayectoria que le ha hecho digno de ser recocido por haber “aportado cosas importantes a la comunidad” y por ser un “ejemplo”.

El médico, por su parte, agradeció el cariño recibido de sus ya expacientes de El Berrón, “gente solidaria que vive y deja vivir, os ocupáis para ayudar y no para incordiar”, explicó Enterría.