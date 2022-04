Mañana jueves, día 7 de abril, a las siete y veinte de la tarde, se cumplirán exactamente sesenta años desde que José Luis Fernández Polvorosa comenzara a ser sacerdote. Fue en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury de Avilés, y seis décadas después, a punto de cumplir los noventa años el párroco de Santa María de La Fresneda, San Cosme de Bobes y San Miguel de La Barreda no piensa en el retiro. “Yo no me jubilo mientras la salud me respete y la cabeza no me falle, porque la fe es una cosa muy seria especialmente en este mundo en que vivimos, en esta sociedad tan deshumanizada y con tantas guerras”, asegura con la misma lucidez con la que inició su ministerio.

Nacido en 1932 en Santa Cruz de Llanera, en el seno de una familia campesina y humilde, se fue a vivir a Gijón a los seis años. Pero con frecuencia volvía a la tierra natal con sus hermanas para visitar a los abuelos y para pasar los veranos de la infancia. Pese a que estudió Comercio, la vocación fue más fuerte y decidió ingresar en el seminario, una decisión respaldada por la familia y que no ha dejado de darle satisfacciones. “He sido muy feliz allá donde he estado”, asegura. Primero, como coadjutor en San Julián de Somió, y en 1967 como párroco en las montañas de Cangas del Narcea. “El primer año no me dejaron hacer mucho allí, me estaban analizando. Pero enseguida los tuve en el bolso, fueron unos años muy felices, hice doce carreteras, se llevó la luz a los pueblos y se hicieron cementerios. Recuerdo a aquella gente con un cariño inmenso y ellos comprendieron que lo que hice, lo hice para ellos, no para mí”, explica el sacerdote. De allí pasó a Cabañaquinta y a Pelúgano, “de la cuenca de la antracita a la de la hulla”, donde “me lo pasé muy bien y la gente me acogió extraordinariamente, nos entendimos de maravilla. Creo que fui como un padre para ellos y ellos como hijos para mí”, asegura el cura con humildad. Su último destino fue el de Bobes, San Miguel de La Barreda y La Fresneda a partir del año 1991, si bien durante un tiempo también fue párroco de Viella. “Me ofrecieron Oviedo ciudad, pero yo prefiero ver el horizonte y hablar con la gente”, recuerda. “No fue un encargo sencillo, puesto que venía con el extra de levantar la parroquia de Santa María de La Fresneda. Hasta tal punto que le pregunté a Don Gabino si quería un cura edificante o un cura constructor”, bromea José Luis Fernández. Felizmente, el encargo salió bien. “Fue gracias al Obispado y a toda la gente que me ayudó. Enseguida tenía un grupo de matrimonios de La Fresneda dispuestos a echar una mano y, en apenas tres meses, ya tenía un prefabricado para atender a los fieles que era mejor que las parroquias que tuve en Cangas del Narcea”, recuerda. Ello no quita para que haya llegado a estar endeudado en 700.000 euros, de los que ahora sólo faltan por pagar 64.000. “Me moriré antes de pagarlo, pero el que venga detrás ya tendrá menos que devolver”, señala con ganas de seguir trabajando, y con una agenda de lo más apretada. “Todos los días tengo un montón de reuniones, además de las misas y, ahora, todos los oficios de Semana Santa”, explica encantado. “Tengo mucha salud, me siento muy bien y tengo que dar muchas gracias a Dios”, reconoce. A sus casi noventa años, se levanta a las siete de la mañana y “hasta la una o las dos no me acuesto, no me dejan”, relata con un buen humor contagioso y con la convicción de que “todos estos años han pasado súper rápido, parece que fue ayer cuando me ordené”. Seis largas décadas de las que se queda con “el cariño de los fieles, de las parroquias y de mis superiores, que siempre me han tratado inmerecidamente bien”. A pesar de lo abultado de la efeméride, “no tengo pensado nada especial, simplemente lo mencionaré en la misa y pediré a los fieles que recen por mí. No quiero homenajes, el mejor es poder celebrarlo con el Señor”.