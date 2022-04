Los alumnos del colegio de La Fresneda han recibido este miércoles una lección muy diferente a las que están acostumbrados. El bombero Mauricio Bogomak, en una iniciativa del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, les ha enseñado normas básicas para que sepan actuar en diferentes tipos de emergencias. Este tipo de charlas para prevenir riesgos llevan cinco años realizándose en colegios de todos los rincones del Principado.

Bogomak ha dividido sus charlas entre los alumnos de Primero, Segunda y Tercero de Infantil, a los que ha dado unas pinceladas sobre prevención de incendios y de accidentes; y los de Cuarto, Quinto y Sexto, que han recibido unas nociones sobre primeros auxilios y reanimación. "Todo muy práctico", explica Bogomak, que censa en "unos 7.000 niños en toda Asturias" los que han recibido ya charlas de este tipo.

Este bombero, que pertenece al cuerpo de Oviedo, sabe que para los niños es un día muy especial cuando la clase se la da alguien que lleva un uniforme y que es un profesional de un cuerpo de seguridad. Para él la "inversión en formación es muy rentable": "Los niños son esponjas y luego lo que aprenden aquí lo transmiten a sus familias", añade este bombero de origen argentino. Consciente de que "el riesgo cero no existe", Bogomak se vuelca en formar a los pequeños para minimizar los casos en que las fuerzas de seguridad tengan que intervenir: "El mejor incendio es el que no se inicia y el mejor accidente el que no se produce", dice convencido.

En sus talleres, "los niños son los principales actores" y así consigue que aprendan cosas como "que si hay humo en la casa hay que salir agachados o que si tienes fuego en la ropa hay que tirarse al suelo y rodar para apagar las prendas encendidas". Una serie de "consignas de autoprotección" muy útiles en momentos que nunca se sabe cuándo se pueden producir. "No es lo mismo que se lo diga el profesor habitual que se lo diga yo vestido de bombero"·, dice Bogomak.

Entre las consignas que trata de difundir está que "la seguridad no ocurre por accidente" y que cualquiera "puede ser hoy el primer interviniente y los cuerpos de seguridad, el último recurso".