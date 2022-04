La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), presidida por el magistrado Jesús María Chamorro, acaba de ratificar la condena de seis años para el conductor J. C. L., que reventó un ojo a otro automovilista durante una discusión de tráfico en la calle Río Nora de Lugones, el 10 de enero de 2021. El acusado aducía que había una inadecuada valoración de las pruebas, ya que no propinó tres golpes a la víctima, como sostiene la sentencia, ni se puso en posición de guardia de boxeo. Sostenía por el contrario que solo había propinado un golpe en la zona orbital izquierda, ya que el otro había sido al aire y el tercero en la zona derecha de la cabeza. Además, mantenía una error en la valoración de la prueba psiquiátrica y entendía que no concurría el supuesto de dolo eventual para considerar las lesiones como agravadas, debiendo entenderse que los hechos constituían un delito de lesiones dolosas menos graves. La acusación particular, ejercida por la víctima, de 58 años, entendía que no podía imponerse al adecuado menos de nueve años de prisión.

En el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial, el pasado febrero, el acusado arguyó que no había tenido intención de causar un daño tan grave a la víctima, aunque el tribunal consideró que aceptó el riesgo de provocarlo. “Actuó con dolo directo de lesionar o, como mínimo, dolo eventual, dado que al golpear a la víctima en la cara a la altura de los ojos, lugar hacia el que enfocó su acción, asumió todas las posibles consecuencias lesivas que pudieran derivarse de su acción”, señalaba el fallo. La defensa adujo además que el agresor sufría de esquizofrenia, y que llevaba tiempo sin tomar la medicación. Sin embargo, no estaba diagnosticado en el momento de los hechos, y el informe que apunta a una enfermedad psicótica fue realizado poco antes de la celebración del juicio. El tribunal estima que "los hechos probados están correctamente declarados, fueron tres los puñetazos lanzados, los tres al rostro con independencia de que uno de ellos fuera más fuerte y con independencia también que los otros dos, fueran uno de ellos a la parte derecha del rostro y otro impactara o no en el mismo. También es cierto que cayó al suelo y también es cierto que el recurrente no podía ignorar la probabilidad de que aconteciera lo que aconteció. La declaración de la propia víctima reconoce que hubo varios puñetazos uno especialmente contundente y así lo declara en la vista pública. El testigo presente también relata como el acusado dio un golpe a la víctima cuando esta se encontraba en el coche y vio como este posteriormente le agredió sin que la víctima reaccionara con golpe alguno. El visionado de la grabación, como reconoce el escrito de recurso permite apreciar que se lanzaron una serie de golpes y puñetazos a la víctima. También se aprecia en esa grabación que el condenado agitaba los brazos y adoptaba posiciones propias de los boxeadores agitando las extremidades superiores en preparación de una pelea pugilística. La propia declaración de los agentes de la policía constata la herida en el nudillo de la mano derecha del agresor, perfectamente compatible con la contundencia de los golpes propinados, y la testigo, hija del denunciante, testifica la certeza de que se le dio un puñetazo a su padre y como consecuencia del mismo cayó al suelo". Por tanto, "el relato de hechos probados de la sentencia se corresponde con una valoración de la prueba practicada racional y razonable sin que la versión que pretende trasladar el escrito de recurso, fundada en su interés particular, pueda desvirtuar la objetividad de la valoración realizada por el Tribunal juzgador y plasmada en la sentencia". Además, considera objetivos los informes forenses sobre el estado mental del acusado, y añade que "no existe en autos ningún informe médico, ni se contrasta en la misma, que el recurrente hubiere padecido o estuviese tratado de patología mental como la que esgrime la defensa". En cuanto a la valoración del dolo eventual, el tribunal considera que "la brutal conducta desplegada no podía hacer al recurrente ignorar la elevada probabilidad de la causación del daño ya referido en esta sentencia. La diferencia de edad, la pasividad de la víctima, la continuidad en la forma en que se increpó y posteriormente se acometió a la misma, la repetición de los golpes, su dirección hacia el rostro, el ademán pugilístico del agresor, y en definitiva, la desproporción de fuerzas entre aquel y la víctima fueron, a juicio de la sentencia, y así lo considera también esta sala, elementos determinantes y también suficientes para avalar la calificación penal que se contiene en la sentencia". El tribunal descarta elevar la pena de cárcel para el acusado, como pide la acusación particular, pero si accede a elevar la indemnización de 81.000 euros en otros 4.000 más.