Hace mucho tiempo que en la Pola no se vivía un domingo como el pasado en cuanto a afluencia de público en los locales de hostelería. Lo notaron los vecinos en las calles y el gran ambiente de la jornada lo ratifican los responsables de los negocios. Se trabajó “como antes de la pandemia”, coinciden al referirse a un día de lleno total, como hacía bastante no se recordaba.

El Domingo de Ramos, día que marca el comienzo de la Semana Santa, reunió todos los ingredientes para que la gente se echase a la calle en una jornada con buen tiempo y muchas ganas de salir y disfrutar después de tantas restricciones por la crisis sanitaria. Loreto García, que regenta la conocida sidrería El Madreñeru, en la plaza Les Campes, explica que “hubo muchísima gente” y que, por fin, pareció “la Pola de antes de la pandemia”.

Y es que la propietaria de este establecimiento lamenta que se han ido encadenando las crisis y que eso ha provocado una bajada de la actividad: “Los viernes están siendo muy flojos, los sábados se trabaja bien y también los domingos al mediodía, pero por la noche nada, poca gente”. En su opinión, ya no es culpa de la pandemia sino de los problemas que han venido después. “Yo no creo que sea ya el tema de la pandemia, es un problema económico. A la gente si le suben el recibo de la luz de 150 a 300 euros como he pagado yo en casa pues es lógico que se quite gastos como puede ser salir a comer o cenar fuera”, explica.

Una situación que ella ha notado en su negocio es como hay gente que se pasaba por su local un domingo por la noche y cenaba y que ahora se conforma “con tomar un par de botellinas de sidra y marchar para casa”. En su caso es más acusado durante los fines de semana que de lunes a viernes, cuando la actividad “sigue igual, con más o menos los mismos menús”. Loreto García entiende que la gente se abstenga de salir: “Si yo ahora pago tres euros más por un kilo de carne, siendo precios de hostelería, pues en una economía familiar se notará más todavía”.

La nota positiva viene con ese buen inicio de Semana Santa que han tenido: “Espero que volvamos a repuntar y que no sigan subiendo las cosas, tengo esperanza en la Semana Santa, en el turismo, soy optimista, hemos empezado bien este fin de semana y se nota que la gente tiene ganas de salir”.

Visión positiva es también la de Gabriel Hincianu, del Mesón Sidrería Siero, que coincide con Loreto García en el gran ambiente que hubo en la Pola el domingo pasado: “Hacía tiempo que no se trabajaba como el domingo, estuvo todo reservado en varios turnos; eso nos da un poco de oxígeno para Semana Santa”. Hincianu reconoce, no obstante, que hasta la fecha las cosas a él le han ido más o menos bien: “No me puedo quejar, comencé la pandemia con seis trabajadores y sigo teniéndolos”. En su caso, asegura que puede que haya bajado un poco “entre semana”, pero a pesar de todo el negocio va “más o menos igual”.

Hincianu tiene una inquietud que también expresa Loreto García y es el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. “Espero que no afecte mucho el fin de las mascarillas. En Pola de Siero hay mucha gente mayor, que trabajó en la mina y tiene algunos problemas de salud y espero que no cunda el pánico, algunos aún tienen mucho miedo”, explica.

Toño Piquero, que regenta varios locales en la Pola también se une al optimismo de sus compañeros: “El domingo fue muy bueno, se trabajó bien desde el vermú, las comidas, la tarde, las cenas y la noche fue increíble”. Piquero espera que esto sea “un punto de partida”, que se empiecen a “recuperar dos años” y que todo vuelva a ser “como antes de la pandemia”. Él, por su parte, está contento simplemente con “poder trabajar” y es “optimista” porque viene una buena época para Siero: “La Semana Santa, los Güevos Pintos y hay también en esta época un mercado medieval”.

Borja Alcázar, dueño del restaurante Abrelatas, confirma que el domingo en la Pola “hubo mucha gente” y que, en su caso, lleva una buena época. “Hasta hace dos meses estaba la cosa bastante flojita, pero desde entonces la cosa mejoró y estamos vendiendo muy bien”. En cuanto a la Semana Santa tiene algunas precauciones: “Si hace buen tiempo la gente suele marchar a zonas de playa”. Más confianza tiene en los Güevos Pintos: “Ese día es muy fuerte en la Pola, el que más trabajamos, empezamos desde los desayunos y damos comidas hasta la seis de la tarde”. Lo que sí que está notando es el subidón de los precios que le han obligado a aumentar tanto los precios del menú del día como los de la carta: “Hay productos que han subido un 40 o un 50 por ciento, eso es una pasada”.