Todos tienen güevos pintos

No hay niño o niña en Pola de Siero sin güevo pinto. Por eso ayer Iker Gómez acudió al Mercáu tradicional de este fin de semana para hacerse con la pieza de este año: está decorada con una figura del personaje Pikachu y además lleva pintado el nombre del pequeño y la fecha. La añadirá a la colección. También Irene Gancedo pasó por los puestos de los artesanos en busca de un güevo con un osito que sumará al que representa a un bebé en carrichoche y que le compró su abuelo, Julio Montero, esta semana.

Fue la de ayer una jornada muy familiar en la Pola, inmersa en el programa de actos previos a la gran cita del martes, festividad de los Güevos Pintos y día muy señalado en la capital del concejo. Esta arraigada tradición polesa pasa de generación en generación y para muchos es la mejor celebración de todo el año. “A nuestra familia es la que más le gusta de todas”, confiesa Irene Junquera al tiempo que su hijo, Christian Bestford, explica cómo ha hecho el güevo pinto de este año en colegio: “Con colores vivos, brillantina y pegatinas de emojis”.

Los artesanos que participan en el mercado, que continúa hoy, domingo, muestran lo mejor de sus creaciones con piezas únicas. “El miércoles que viene que ya pasó todo me pongo otra vez a trabajar porque si no, no me da tiempo a hacer un mínimo de 300”, explica Juan Huerdo.

Polesos y visitantes se declararon encantados con la muestra, como el madrileño Julián Sánchez, sorprendido con el detallismo de las creaciones: “Son muy chulos, bonitos y originales, Güevos Pintos es una fiesta fenomenal”.