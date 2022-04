El alcalde de Siero, el socialista Ángel García “Cepi”, calificó ayer de “muy positiva” la propuesta de que el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, lidere una lista única de consenso en el PSOE de Siero, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El actual secretario general, Javier Rodríguez no repetirá tras un periodo de enfermedad. García aseguró que Cofiño, “aparte de ser un gran político con una notable trayectoria, es una gran persona con la que yo tengo una gran amistad y relación personal”.

Cofiño recibió la propuesta de liderar la candidatura por parte de varios afiliados del concejo: una solución que ha sido bien vista por todas las sensibilidades internas y que enfría a priori cualquier posibilidad de conflicto. Ángel García destaca que la agrupación socialista sierense tendrá con Cofiño “un revulsivo muy positivo que permitirá que desde la parte orgánica del partido haya un apoyo muy importante para seguir en el proyecto de que Siero crezca y sea más, con más oportunidades”. Ese proyecto de concejo que el gobierno local afirma impulsar “es un Siero que ha venido para quedarse y con la llegada de Juan se consolidará un proyecto de un Siero mejor en el que haya empleo y buena calidad de vida para todo el territorio”.

Sobre si repetirá como candidato a la Alcaldía, Ángel García usó una respuesta ya reiterada –“de momento no he decidido no seguir”– para mostrar su disponibilidad a continuar. El regidor asegura que tiene la decisión tomada “desde hace tiempo” su familia, independientemente de todo esto que haya ocurrido, no tiene nada que ver y lo haré público muy rápido”.