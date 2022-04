Diez años para el sierense que sacó un ojo a su mujer con un cuchillo jamonero

El sierense de 53 años, Luis Carlos G. S., ha sido condenado a una pena de diez años de cárcel por clavarle un cuchillo jamonero a su entonces pareja en el ojo derecho. La mujer, brasileña de 50 años, perdió el globo ocular y tuvo que ponerse una prótesis. La Fiscalía pedía inicialmente una condena de 9 años de cárcel, pero tras la vista oral la elevó a doce años, uno más incluso que los solicitados por la víctima, bajo la dirección letrada de Mariano García Antuña. La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Rodríguez Luengos, también impone al acusado el pago de una indemnización a la víctima de 95.000 euros, más los gastos de su atención médica. No podrá acercarse a ella, ni comunicarse con ella, durante 11 años.

El fallo absuelve al acusado de un delito de maltrato habitual, aunque le condena por lesiones con pérdida de un órgano principal, es este caso un ojo. Aunque contempla la circunstancia agravante de parentesco, sí aprecia la atenuante de embriaguez.

Las acusaciones sostienen que, desde el comienzo de la relación, el acusado mostró una actitud violenta y controladora respecto a su pareja, menospreciándola e insultándola, lo que la mujer atribuía a un consumo excesivo de alcohol.

Meses sin denunciar

Sobre las 22.45 horas del 14 de febrero de 2018, cuando ambos se encontraban en el domicilio que compartían, se inició una discusión entre ellos, durante la cual el procesado propinó a su pareja una fuerte patada en la espalda, dejándola inmóvil, por lo que la mujer llamó por teléfono a una ambulancia. El procesado, que continuaba insultándola, fuera de sí, creyendo que había avisado a la Policía, cogió un cuchillo jamonero y se lo clavó en el ojo derecho. El procesado no permitió la entrada de los sanitarios que acudieron a la vivienda, y la mujer no fue hasta el día siguiente al HUCA para ser asistida de sus lesiones. De hecho, hasta meses después no denunció que había sido objeto de una agresión con arma blanca.

En el juicio, el hombre aseguró que había sido ella la que se había causado las lesiones accidentalmente. Pero el tribunal desprecia esta versión y se decanta por la aportada por la mujer en la denuncia, que mantuvo sin fisuras en la vista oral. Tras escuchar a la mujer, la Fiscalía modificó sus peticiones y pidió doce años de cárcel al entender que el acusado había cometido los hechos con “desprecio de género”.